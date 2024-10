Arriva l’Amore è cieco, il dating show per trovare l’amore oltre le apparenze

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Sull'account social di Netflix è appena apparso un annuncio interessante per chi è in cerca dell'anima gemella. La piattaforma streaming sta realizzando la versione italiana di Love is Blind, per l'appunto L'amore è cieco, il dating show che promette di far incontrare l'anima gemella, superando le apparenze e andando in profondità.

In cosa consiste L'amore è Cieco

Love is Blind è un format americano creato da Chris Coelen arrivato su Netflix a febbraio 2020, andato in onda per sette stagioni. Il programma è stato poi ripreso in varie parti del mondo dal Brasile al Giappone, passando anche in Regno Unito, Germania e negli Emirati Arabi. L'aspetto interessante del format è che, in sostanza, è un vero e proprio esperimento sociale in cui uomini e donne che sono in cerca dell'amore, si fidanzano ma prima di incontrarsi si persona, però possono comunicare tra loro attraverso degli altoparlanti posizionati in alcune stanze, nelle quali però non possono vedersi.

In questo modo, infatti, si dovrebbe provare che in una relazione l'aspetto, le differenze culturali o di età, siano significative oppure no. Una volta che i protagonisti saranno pronti, allora scatterà la proposta di fidanzamento, la coppia potrà finalmente vedersi per la prima volta, sempre che la proposta venga accettata. Dopodiché i neo fidanzati trascorreranno una settimana in un resort.

Nella fase finale del format, le coppie sperimenteranno anche la convivenza, per tre settimane, durante le quali potranno conoscere meglio le abitudini dell'altro. Il tutto, quindi, dura circa un mese, in cui è previsto anche un matrimonio alla fine del percorso, dove i protagonisti potranno scegliere se continuare o meno la loro avventura.

I casting per partecipare sono aperti

Dopo il successo riscontrato negli altri paesi, quindi, Netflix ha deciso di portare il format anche in Italia. I casting sono ufficialmente aperti si cercano uomini e donne single, in una fascia d'età che va dai 25 ai 45 anni. L'obiettivo è quello di trovare l'amore che superi l'aspetto fisico e che "sa amare per quello che si è piuttosto che per quello che si appare".