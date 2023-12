Striscia la Notizia, l’aggressione di Brumotti a Ponticelli: “Sei un infame, ti squaglio nell’acido” Stasera a Striscia la Notizia verranno mostrate le immagini dell’aggressione ai danni di Vittorio Brumotti consumatasi a Ponticelli. L’inviato del tg satirico ha ricevuto minacce di morte a seguito di un’inchiesta sulle piazze di spaccio nella zona.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di Striscia la Notizia di venerdì 15 dicembre 2023 si parlerà dell'aggressione ai danni di Vittorio Brumotti. Verranno trasmessi, infatti, i video inediti in cui si assiste alla violenza di cui è stato vittima l'inviato del tg satirico a Ponticelli, un quartiere periferico di Napoli. Frasi e minacce davvero pesanti, che arrivano dopo un'inchiesta sullo spaccio al Parco Topolino.

L'aggressione a Vittorio Brumotti

"Sei uno sporco infame. Un uomo di merda! Devi camminare tutta la vita con la paura. Non puoi più camminare libero!" queste sono solo alcune delle minacce che sono state rivolte a Vittorio Brumotti nel quartiere di Ponticelli a Napoli, quando lunedì sera l'inviato si è recato sul posto con le telecamere per filmare cosa stesse accadendo nei pressi di quel parco.

Nei giorni precedenti all'agguato erano stati immortalati, infatti, sentinelle e spacciatori intenti a vendere droga, sia di giorno che di notte, come affermano anche dal tg satirico in un comunicato stampa. Quando Brumotti si è presentato insieme ai Carabinieri, è cambiata la situazione, con la piazza che si è riempita all'istante e con gente che ha iniziato ad inveire contro l'inviato che è stato costretto a rifugiarsi in una struttura.

Un uomo, nel caso dell'aggressione, si è rivolto a Brumotti urlando: "Ti uccido proprio. Ma non come i palermitani che ti danno le botte e non ti fanno niente. Io ti squaglio nell’acido", un altro ancora ha continuato ad inveire dicendo: "Io ti stacco la testa davanti alle forze dell'ordine. Non ho nulla da perdere". Solo grazie all'intervento repentino dei Carabinieri Vittorio Brumotti è riuscito ad allontanarsi dal marasma venutosi a creare e fortunatamente è stato scortato in auto, fino al suo ritorno in un posto sicuro, dove fosse lontano dai suoi aggressori.