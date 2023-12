Striscia La Notizia riporta Drive In in tv: gli ospiti del tg satirico per i 40 anni del varietà Durante le feste di Natale, Striscia la Notizia festeggia i 40 anni di Drive In, il varietà di Antonio Ricci andato in onda dal 1983 al 1988. Il tg satirico ospiterà in studio gli storici protagonisti: da Nino Formicola a Carmen Russo e Massimo Boldi. Ecco tutti gli ospiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

In occasione dei 40 anni dalla prima messa in onda che risale al 1983, Antonio Ricci e Striscia La Notizia portano Drive In di nuovo in tv. Alcuni dei protagonisti dello storico varietà andato in onda su Italia Uno dal 1983 al 1988, saranno ospiti del tg satirico di Canale5 a partire da lunedì 25 dicembre 2023, dando vita a un inedito crossover tra i due più famosi programmi di Antonio Ricci. Da Nino Formicola a Massimo Boldi, ecco tutti gli ex di Drive In che saranno ospiti del bancone condotto da Ezio Gregio e Enzo Iacchetti.

Gli ospiti di Striscia La Notizia dal 25 dicembre al 6 gennaio

Dal 25 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 Striscia La Notizia con Ezio Greggio e Enzo Iacchetti alla conduzione ospiterà i protagonisti di Drive In. Nino Formicola, il Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro sarà il primo ad arrivare al bancone, nel giorno di Natale. Carlo Pistarino sarà presente il 26 dicembre, poi Edoardo Romano e Mirko Setaro dei Trettrè il 27 dicembre. E ancora Francesco Salvi il 28 dicembre, Massimo Boldi il 30 dicembre. La prima ospite del 2024, il 1 gennaio, sarà Carmen Russo, storica cassiera del Drive In, poi il 5 arriverà la professoressa Olga Durano, mentre il 6 toccherà alla coppia Enrico Beruschi e Margherita Fumero.

Enrico Beruschi

La storia di Drive In

Drive In è il varietà di Antonio Ricci andato in onda su Italia 1 dal 1983 al 1988. Il programma è stato recentemente citato in un convegno all'Università Cattolica e descritto come "la trasmissione che ha cambiato la storia della tv". Si trattava di una caricatura delle abitudini degli italiani e della società dell’epoca, un programma comico e satirico che ha messo alla berlina protagonisti, mode e personaggi di quegli anni. Federico Fellini, Umberto Eco, Giovanni Raboni, Beniamino Placido, Oreste Del Buono, Omar Calabrese, Luciano Salce, Lietta Tornabuoni, Maurizio Cucchi, Angelo Guglielmi e tanti intellettuali e artisti dell’epoca definirono Drive In "la trasmissione di satira più libera che si sia vista e sentita per ora in tv" e "l’unico programma per cui vale la pena avere la tv". Divenne un cult della televisione con le parodie, ricordiamo Bold Trek con la coppia Boldi-Teocoli, e i tormentoni come "Troppo giusto!", "A me, me pare ‘na strun*ata", "È chiaro ‘stu fatto", "Has Fidanken" e "Teomondo Scrofalo".