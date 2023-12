Vittoria Ricci: “Mio padre Antonio mi volle a Striscia. Ho fatto travestire Staffelli da donna” Vittoria Ricci si è raccontata per la prima volta: ha 35anni ed è la seconda figlia di Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia. Da nove anni lavora nel noto tg satirico e si definisce una “tuttofare”, oltre che una “raccomandata”: “Mio papà mi ha proposto di lavorare con lui”. Ha curato, tra le altre cose, lo spot per i 30 e 35 anni del programma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vittoria Ricci ha 35 anni ed è la seconda figlia di Antonio Ricci, fondatore di Striscia la Notizia. Laureata in Relazioni pubbliche e pubblicità, ha seguito le orme del padre e da nove anni lavora nel "tg satirico più seguito d'Italia". Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera e del rapporto con il padre.

Vittoria Ricci e la carriera a Striscia la Notizia

Vittoria Ricci si è raccontata per la prima volta, parlando del suo lavoro a Striscia la Notizia e del rapporto con il padre, fondatore del noto tg satirico. A chi le chiede se è raccomandata, la 35enne risponde con sincerità: "Certo, è la verità. Ma essendo la figlia del capo ho dovuto lavorare il triplo per ottenere la fiducia di chi collabora con lui da più di 30 anni". Da nove anni, fa parte del noto programma di Canale 5 e a proporglielo fu proprio Antonio Ricci: "Me lo propose lui, per occuparmi del museo di Striscia: avevo 26 anni".

Prima di approdare nel dietro le quinte del programma, si è laureata in Relazioni pubbliche e pubblicità e si è occupata della logistica del tour di Jovanotti negli stadi, dove "ho imparato a risolvere i problemi prima che si presentassero". Ma il vero "militare", come lo ha definito, è stato con Betty Soldati nella produzione di Maria De Filippi, dove si è appassionata sempre di più al lavoro, contrariamente a quanto sperava Antonio Ricci: "Mio padre mi ci aveva mandato per dissuadermi".

"Ho un debole per Gerry Scotti. Staffelli? L'ho fatto vestire da donna"

Ad oggi è una "tuttofare", che lavora per il padre e non per Mediaset. Nel corso dell'intervista, ha raccontato alcuni episodi simpatici che le sono successi in questi anni, dal primo incontro con il Gabibbo che fu traumatico ("Avrò avuto 4 o 5 anni, non sapevo che fosse animato da una persona. Piansi disperata"), a quando fece vestire Valerio Staffelli da donna nello spot per i 30 e 35 anni di Striscia la Notizia: "Per lui ho una perversione, l'ho fatto vestire io da donna". E, sempre negli spot in questione, c'è una scena in cui il "finto" Bruno Vespa fa cadere uno dei suoi nei in una torta. Quasi con orgoglio, Veronica Ricci ha ammesso: "Quella è proprio farina del mio sacco, la mia scena preferita: la sintesi della nostra politica. Bruno Vespa truffa i politici togliendosi i nei e mettendoli come decorazioni della torta che, servile, porta al loro tavolo".