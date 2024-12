video suggerito

Stop ad Affari Tuoi e L'Eredità per la Vigilia di Natale: quando tornano De Martino e Liorni e cosa va in onda su Rai1 La sera della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, Affari Tuoi e L'Eredità non andranno in onda su Rai1. I game show condotti da Stefano de Martino e Marco Liorni subiranno un momentaneo stop. Ecco cosa sarà trasmesso al loro posto e quando torneranno.

A cura di Elisabetta Murina

La programmazione di Rai1 subirà alcune piccole modifiche in occasione della Vigilia di Natale. La sera del 24 dicembre non andrà in onda il consueto appuntamento con Affari Tuoi e l'Eredità, rispettivamente condotti da Stefano De Martino e Marco Liorni, ma ci sarà spazio per la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Ecco quando torneranno in onda.

Cosa andrà in onda al posto de l'Eredità e Affari Tuoi Su Rai1

In occasione della Vigilia di Natale, a partire dalle ore 18.40, verrà trasmessa su Rai1 la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in diretta dalla Basilica di San Pietro. Il Pontefice a seguire procederà con il rito per l'apertura della Porta Santa per il Giubileo. L’annuncio dell’apertura della celebrazione sarà dato da un breve concerto di campane a opera della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli.

Quando tornano in onda Stefano De Martino e Marco Liorni

Per lasciare spazio alle celebrazioni in vista del Natale, i consueti appuntamenti con l'Eredità e Affari Tuoi subiranno un momentaneo stop. Si tratta però di una pausa che durerà solamente la sera della Vigilia: il 25 dicembre, infatti, Stefano De Martino tornerà a fare compagnia agli spettatori con una puntata speciale natalizia, a partire dalle ore 20.30 su Rai1. Anche Marco Liorni tornerà con un appuntamento festivo del suo game show, in cui 6 concorrenti e il Campione si sfidano fino ad arrivare alla famigerata ‘Ghigliottina', una parola da indovinare attraverso 5 indizi e 60 secondo di tempo. L'appuntamento per il pubblico è la sera di Natale, mercoledì 25 dicembre, a partire dalle ore 18.45.