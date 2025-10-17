Stefano De Martino non resiste a Herbert Ballerina e perde il controllo: “Ho bevuto nel momento sbagliato”

Il ruolo di Herbert Ballerina è sempre più rilevante ad Affari Tuoi. Da spalla di Stefano De Martino, nella puntata del 17 novembre ha provocato una risata improvvisa al conduttore dagli esiti inaspettati.

La componente di intrattenimento ad Affari Tuoi è sempre più presente e l'innesto di Herbert Ballerina come componente fisso nella trasmissione non ha fatto altro che ampliare lo spazio di show all'interno del gioco dei pacchi. Nella puntata di venerdì 17 ottobre il comico, che ha campo libero per sgire durante le varie fasi di gioco, ha fatto perdere il controllo a Stefano De Martino durante l'annuncio del biglietto fortunato legato alla Lotteria Italia, che oramai ogni sera rivela al pubblico al momento dell'apertura del pacco associato con tanto di fascia tricolore.

In questa occasione Herbert Ballerina, con un gioco di parole dei suoi, ha messo degli occhiali obiettivamente ridicoli ed ha letto con il suo classico stile il numero del biglietto vincente ma, di fianco a lui, Stefano De Martino non è riuscito a trattenere le risate mentre stava bevendo un sorso d'acqua, finendo per sputarla proprio addosso al compagno d'avventura, con tanto di reazione esilarata del pubblico. De Martino si è scusato per la reazione, giustificando per non essere riuscito a contenere la sua reazione.

La sfida con La Ruota della Fortuna ha costretto Affari Tuoi ad alcuni cambiamenti in corso, nel tentativo di colmare il divario con la concorrenza generato dalla partenza del programma condotto da Gerry Scotti anticipata a luglio. La principale novità è proprio quella di Herbert Ballerina, che dopo alcune apparizioni sporadiche è diventato, di fatto, un volto fisso della trasmissione nelle ultime settimane, rimpiazzando il posto del concorrente protagonista in quella serata e intervenendo con le sue classiche battute, favorite dall'intesa sviluppata con De Martino nei diversi programmi televisivi fatti assieme negli ultimi anni, da Bar Stella a Stasera Tutto è Possibile. Un connubio apprezzato dal pubblico, per lo meno sui social, a giudicare da clip e spezzoni che nelle ore successive alla messa in onda circolano sulle varie piattaforme.