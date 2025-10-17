Affari Tuoi del 17 ottobre: Gaia cambia tre pacchi e rifiuta 150mila euro, ma il dottore la inganna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Affari Tuoi di venerdì 17 ottobre vede protagonista Gaia, concorrente che viene da Riccione e gioca, naturalmenre, per l'Emilia Romagna. Una partita ricca di colpi di scena e cambiamenti di fronte, tirata fino all'ultimo con in ballo cifre altissime e una sorpresa finale che ha sorpreso tutti in studio.

La partita di Gaia ad Affari Tuoi

Le chiamate partono con il primo pacco aperto da 2mila euro, mentre nel secondo pacco ci sono 10 euro. Alla terza chiamata arriva il primo duro colpo, perché se ne vanno 200mila euro. Al quarto tiro vengono fuori i 500 euro, mentre alla quinta se ne vanno i 20mila. L'ultima chiamata non è proprio motivo di sorriso, perché se ne vanno i 75mila euro. La prima proposta del dottore è quella del cambio e lei accetta, andando a prendere il suo pacco prediletto. Va subito a controllare cosa avesse nel pacco scelto alla ruota iniziale ed ha una bella iniezione di fiducia, visto che scopre di essersi lasciata alle spalle 50 euro.

La prima chiamata segue il flusso positivo e se ne vanno i 5mila euro, cui segue la chiamata del cane Gennarino. Arriva l'offerta da 30mila euro del dottore e ovviamente Gaia non ci pensa nemmeno, rifiutando. Il giro si chiude con la chiamata da 30mila. Alla chiamata successiva arriva la mazzata dei 100mila euro persi, compensata dalla chiamata finale da 0 euro. Arriva la proposta di cambio, ma stavolta la concorrente decide di rifiutarlo e ora ha un tiro da fare, prima di passare alla chiamata successiva del dottore. La chiamata è di quelle che fanno esultare: 20 euro. Il dottore torna a proporsi al telefono con la tentazione dei 30mila euro, che Gaia, ancora una volta, rifiuta.

I tre cambi della concorrete di Affari Tuoi

Alla chiamata successiva se ne vanno i 15mila e c'è da stare positivi perché a Gaia restano due pacchi rossi, di cui 300mila e 50mila oltre all'incognita pacco nero, equilibrati da tre pacchi blu. Dal dottore arriva un'altra proposta di cambio, che la concorrente accetta nuovamente. Va ad aprire il pacco e ancora una volta la scelta è giusta, perché nel pacco c'era 1 euro. Arriva quindi una terza proposta da 30mila euro e anche questa viene puntualmente rifiutata. Alla chiamata successiva va ancora meglio, se ne vanno i 100 euro. Arriva l'ennesima proposta di cambio e Gaia ci prende gusto, accettando ancora, quando restano due pacchi rossissimi come i 300mila e i 50mila, il pacco nero e un solo pacco blu. All'apertura del pacco lasciato, Gaia trova il pacco nero: dentro c'erano 75mila euro. Arriva l'offerta da 50mila euro del dottore. C'è poco da pensare, Gaia rifiuta e va avanti.

Il no alla maxi offerta del dottore

Arriva l'ultima chiamata cruciale e Gaia svela, un attimo prima di chiamarlo, che l'unico numero sognato era quello del pacco 1, che nonostante le diverse possibilità di cambio non ha mai scelto di prendere. Decide di aprire quello e la fortuna è dalla sua, perché nel pacco ci sono 5 euro. Ora, in qualunque modo andrà la partita, sono soldi sicuri. L'offerta del dottore finale è di quelle da sogno, 150mila euro sul piatto per fermarsi. Gaia ci pensa per qualche secondo, ma rifiuta anche stavolta. La proposta del dottore sembra suggerire in effetti che nel pacco ci siano i 300mila euro ma non è così, la concorrente viene tratta in inganno e torna a casa con 50mila euro, ma un pizzico di amaro in bocca.