Stefano De Martino al concorrente di Affari Tuoi: “Questo non lo accetto, mi incateno”, sul tavolo i 300mila euro

È Alessio della regione Umbria il concorrente che ha giocato ad Affari Tuoi la sera di giovedì 1 maggio 2025 su Rai Uno. Capocantoniere di professione, pesca il pacco numero 8 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) avendo al suo fianco la mamma Federica. Fidanzato con Elisa, racconta di voler acquistare una casa per andare a convivere con lei dopo 26 anni di convivenza con sua madre, casalinga e titolare dell’azienda agricola di famiglia. La partita ha visto il pacco dei 300mila euro arrivare fino alla fine e diventare un tormento, per Alessio e per Stefano De Martino, che a un certo punto ha ironicamente perso la calma nella gestione dell'offerta a fronte della convinzione dell'avere l'ambito pacco rosso. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’1 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Il nonno di Alessio in sogno e il consiglio di cambiare pacco

Si susseguono varie offerte, alcune superano i 30mila euro, ma Alessio rimane attaccato all'idea di poter raggiungere la cifra più alta. Il Dottore Pasquale Romano al telefono con Stefano De Martino ironizza a sua volta, cantano Non voglio mica la luna di Fiordaliso adattandola alla famelica conquista del pacco rosso, e aspettano che Alessio prenda una decisione definitiva. Il Ragazzo racconta che a metterlo in crisi è anche suo nonno, che gli è apparso in sogno consigliandogli di cambiare pacco con quello della new entry se si fosse sentito in difficoltà. A un certo punto, l'offerta finale con 10 euro, 20mila e 300mila euro sul tavolo. Il cane Gennarino ha fatto la sua corsa in studio annusando la pizza di Terni che conquistava la scena in attesa di essere piazzata in qualche regione.

Stefano De Martino sbotta: "Mi incateno, questo non lo accetto"

Puntualmente, nella fase finale del gioco, si può arrivare con cifre più o meno alte e la convinzione di averle nel proprio pacco non vince mai sulla tentazione di accettare l'offerta del Dottore. Sono 53mila euro quelli offerti da Pasquale Romano, ai quali Alessio reagisce passando la palla a sua madre, chiedendole di decidere al posto suo. Nel farlo, si è detto convinto di avere i 300mila euro, scatenando la reazione di Stefano De Martino: "Aspetta, a me questa cosa che dicono ‘io so di avere i 300mila ma accetto’ mi fa infervorare. No, questo non lo accetto. Guarda, mi incateno! Io ho rispetto dei soldi, del lavoro, dei 300mila, e se tu mi dici che hai paura di non avere i 53mila e accetti, io ti abbraccio, ma se mi dici che sai di averli ti do una capocciata!".

Il finale: Alessio e sua mamma hanno fatto bene ad accettare

Nel finale di partita, la coppia mamma e figlio scoprono di aver fatto bene ad accettare l’assegno di 53mila euro, perché nel suo pacco con il numero 8 ci sono i 20mila, mentre i 300mila euro erano nel pacco 17 del pacchista pompiere. Abbraccio liberatorio conclusivo e Alessio torna a casa con una bella cifra e la benedizione di De Martino: "Entro, spacco, esco, ciao". L'ennesimo tormentone del fortunato programma di Rai1.