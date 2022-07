Stasera l’ultima puntata di Ciao Maschio slittata per due mesi, tra gli ospiti anche Pretelli La puntata, che doveva andare in onda a maggio, arriverà sabato 9 luglio, dopo un lungo rinvio dovuto alla presenza tra gli ospiti dell’esponente di Fratelli d’Italia.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in onda questa sera, sabato 9 luglio, l'ultima puntata della seconda edizione di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda nella seconda serata di Rai1. Non si tratterò di una replica, bensì di una puntata di inedita mai andata in onda per una serie di circostanze che sono andate intrecciandosi con la recente campagna elettorale per le elezioni amministrative svoltesi recentemente in varii comuni d'Italia.

Le ragioni dello slittamento

L'ultimo appuntamento verrà così trasmesso da Rai1 a due mesi dalla messa in onda della penultima puntata, che risale a sabato 7 maggio, prima della sospensione. La settimana successiva c'era stata la sospensione dovuta alla finale dell'Eurovision Song Contest 2022, prima che si entrasse in regie di par condicio, sia per il referendum sulla giustizia che per le suddette amministrative, con relativi ballottaggi svoltisi due settimane più tardi, precisamente domenica 26 giugno. Le ragioni della mancata messa in onda della puntata è la presenza nel parterre di ospiti di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato ed esponente di Fratelli d’Italia, che ha naturalmente vincolato la Rai a non poter proporre la puntata.

Tra gli ospiti anche Pierpaolo Pretelli e Alessandro Quarta

Sette giorni fa, prima data utile per proporla, era previsto I nostri Angeli, il programma condotto da Emma D’Aquino e dedicato al Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta. Ecco motivato il rinvio fino ad oggi dell'ultima puntata inedita del programma di Nunzia De Girolamo, che oltre a La Russa avrà come ospiti Pierpaolo Pretelli e il violinista Alessandro Quarta, oltre alla presenza delle Karma-B come ospiti fisse della trasmissione. La messa in onda è prevista intorno alle 00:15, dopo la riproposizione della prima puntata della seconda edizione di The Voice Senior.