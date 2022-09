“Spacco super sexy, ma come fai?”: il messaggio a Luca Telese in diretta per Marianna Aprile Nell’ultima puntata di “In Onda Estate”, Luca Telese ha finito per interrompere tutti e leggere un messaggio ricevuto da un telespettatore.

Momento imbarazzante a In Onda Estate, ultima puntata stagionale della trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile. Durante la puntata, in un accesso confronto sui temi della campagna elettorale aspettando le elezioni del prossimo 25 aprile, proprio Luca Telese ha finito per interrompere tutti e leggere un messaggio ricevuto da un telespettatore. In diretta su La7, il messaggio metteva in imbarazzo proprio Marianna Aprile, sua co-conduttrice.

Il messaggio su Marianna Aprile

Ecco il messaggio letto in diretta da Luca Telese: “Mi scrivono come faccio a concentrarmi e a condurre con al mio fianco Marianna Aprile, che stasera ha uno spacco super sexy”, queste sono state le parole del conduttore. Marianna Aprile si è difesa e ha contrattaccato: “Ma siete matti, pensa l’ossessione di alcune persone”. Tra gli ospiti in studio c'era Myrta Merlino, anche lei in spacco, che è intervenuta difendendo l'amica e conduttrice: "Io credo che si veda poco lo spacco". Dopo questo momento che su Twitter è stato molto dibattuto, si è tornati alla normalità.

Chi è Marianna Aprile

Marianna Aprile è una opinionista, giornalista e conduttrice molto attiva nel panorama radiofonico e televisivo. È nata a Bari il 3 maggio 1976 e durante la sua carriera ha lavorato per il settimanale di cronaca rosa “Novella 2000” e ha successivamente lavorato al settimanale "Oggi", dove ha assunto il ruolo di caporedattrice a partire dal 2008. A partire dal 2014, ha condotto invece il programma "Millennium" per Rai Radio 3 e successivamente, in qualità di ospite ricorrente "Otto e mezzo". "Il grande inganno" è il suo primo libro, edito da Piemme. Nel 2021 è ospite ricorrente di "In onda" su La7 e dal 1°agosto 2022 ha condotto "In Onda Estate" con Luca Telese sostituendo la coppia formata da David Parenzo e Concita De Gregorio nel mese precedente.