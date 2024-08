video suggerito

“Sono divorziata”: l’esilarante reazione nel video di Morning News sull’estate stagione dell’amore È stata a dir poco esilarante la risposta di una donna, intervistata da un’inviata di Morning News, che le ha chiesto se l’estate fosse la stagione dell’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Durante l'appuntamento mattutino con Morning News, il programma di Canale 5 condotto da Dario Maltese, si è verificato un episodio diventato virale sui social in poco tempo. Il giusto mix di tempismo e ironia che, forse, a volerlo preparare non avrebbe avuto lo stesso effetto esilarante e spiazzante.

L'esilarante siparietto estivo a Morning News

Nel corso di un servizio di costume, incentrato sulla probabilità di incontrare l'amore in estate e svoltosi sulle spiagge di una delle località della riviera adriatica più gettonate, ovvero San Benedetto del Tronto, nelle Marche, si è consumato un siparietto divertente tra l'inviata e una delle intervistate. La domanda che timidamente viene rivolta a coloro che si prestano a questo breve intermezzo televisivo, è piuttosto semplice, sebbene rientri a pieno titolo tra quei quesiti per i quali, in realtà, non si ha mai una risposta univoca e che, in fin dei conti, possa essere valida.

"Signora, cosa ne pensa? Secondo lei è vero che l'estate è la stagione dell'amore?" chiede l'inviata avvicinando il microfono alla signora in questione che, in realtà, stava beatamente prendendo il sole sdraiata sulla sabbia. La risposta, quanto mai sincera, è stata esilarante: "Ma che ne so, sono divorziata" scatenando un'immediata reazione dallo studio, in cui i presenti non hanno potuto fare a meno di ridere. L'intervistata ha poi aggiunto, non troppo convinta: "Boh, sì, penso di sì".

Uno sketch riuscitissimo, se solo fosse stato davvero preparato. Si è trattato, invece, di un exploit spontaneo e genuino, forse anche per questo motivo è riuscito a scatenare l'ilarità anche sui social, dove le visualizzazioni sono state migliaia in poco tempo. D'altra parte, uno dei trend più battuti è quello che ruota attorno alla ricerca dell'anima gemella, dell'amore per la vita e le testimonianze non sono sempre le più rosee, insomma, se l'estate non sarà la stagione dell'amore, si può sempre sperare che le altre possano compensare.