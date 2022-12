Sinisa Mihajlovic ricordato a Ballando Con Le Stelle: “Era stato un grande ballerino per una notte” L’ex difensore e allenatore di calcio, scomparso dopo tre anni e mezzo di lotta contro la leucemia, era stato ballerino per una notte con Arianna Mihajlovic, sua moglie durante l’edizione della pandemia. Per questo motivo, Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio. Commosso Zazzaroni.

Ballando con le stelle rende omaggio a Sinisa Mihajlovic. L'ex difensore e allenatore di calcio, scomparso dopo tre anni e mezzo di lotta contro la leucemia, era stato ballerino per una notte con Arianna Mihajlovic, sua moglie durante l'edizione della pandemia. Per questo motivo, Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio all'ex difensore di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter: "È stato un grande campione, esempio di generosità, un uomo straordinario". E ricorda il momento in cui fu ballerino per una notte: "Ci deliziò". Poi la parola passa a Ivan Zazzaroni, grande amico di Sinisa, che ha perso anche Mario Sconcerti, drammaticamente scomparso nella giornata di oggi: "Non ho ancora metabolizzato la sua scomparsa, sarà una serata difficile per me".

Il ricordo di Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, tifoso del Bologna, ma soprattutto grande amico di Sinisa Mihajlovic ha raccontato che aveva visto l'ex difensore e allenatore di calcio (tra le squadre allenate: Catania, Milan, Fiorentina e Bologna) solo due giorni fa e proprio con Arianna parlava di Ballando con le stelle per cercare di non pensare ad altro. Poi ha invitato tutti a sostenere la ricerca: "È il modo migliore per ricordare uno come Sinisa, è il modo migliore che lui vorrebbe per essere ricordato".

Quando l'ho visto due giorni fa, ho pensato a quelli che stanno lottando. Perché lui era spavaldo, ha affrontato tutto pubblicamente. Il modo migliore per ricordare Sinisa è sostenere la ricerca. Ci sono tantissime associazioni che lavorano e penso che questo lui vorrebbe. Era molto forte. Determinato. Aiutava tantissimo gli altri. Quindi, ricordando Sinisa e dando un abbraccio ad Arianna, Vittoria, che seguono Ballando, io voglio dire, dobbiamo sostenere la ricerca.

Sinisa Mihajlovic a Ballando con le Stelle: cosa successe quel giorno

"L'unica cosa che non avrei dovuto fare in vita mia", disse Sinisa Mihajlovic scherzando alla fine del ballo. "Sono contento perché sono stato sicuramente il peggiore di tutti. Ho visto Costantino della Gherardesca ed è sicuramente meglio". Poi ha aggiunto: "Si trattava comunque di una cosa non scontata per me, perché uscivo dal mio habitat naturale, la cosa mi metteva un po' di ansia". Proprio Ivan Zazzaroni disse in quella occasione: "Se un anno fa mi avessi detto che saresti venuto qui a ballare, non ci avrei creduto. Sembra quasi una sublimazione del percorso di Sinisa".