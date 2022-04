“Signora scusi…”, addetta alle pulizie entra in diretta a Rai News24 Un fuori programma tutto da ridere a RaiNews24: un’addetta alle pulizie entra in diretta per lavorare con tanto di scopa, straccio e guanti.

Un fuori programma tutto da ridere andato in onda nel corso della diretta odierna a Pomeriggio24, il segmento di approfondimento di Rainews24. Mentre in studio si approfondiva la questione del conflitto in Ucraina, un'addetta alle pulizie è entrata in studio come se nulla fosse: "Scusate…". Ma il conduttore la ferma col sorriso: "Signora scusi, noi siamo in onda, ritorni dopo". Il conduttore sorride con il suo ospite: "Succede anche questo", poi continua con la trasmissione. È proprio questo il bello della diretta.

Il momento è stato catturato e immortalato dal solito Marco Salaris – su Twitter: @seelallero – giornalista di TvBlog nonché vero e proprio studioso e archivista della televisione.