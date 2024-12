video suggerito

Serena piange ad Affari Tuoi: “Il pacco numero 10 in onore di mia nonna”, conteneva 200mila euro La partita di Serena e Alessandro ad Affari Tuoi si rivela essere particolarmente fortunata sotto il profilo delle opportunità. La coppia pesca prima il pacco da 300mila euro che poi sostituisce con quello da 200mila euro. Non sapendolo, però, Serena accetta un’offerta da 60 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serena è la concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 3 dicembre. Gioca in coppia con il compagno Alessandro. “Ci siamo conosciuti al mare”, spiega Serena, “C’è stato uno scambio di sguardi ma io pensavo stesse guardando una mia amica. Invece guardava me e oggi siamo qua insieme alla nostra Ginny (figlia della coppia, ndr)”. I primi fiori sembrano procedere per il verso giusto e la coppia elimina esclusivamente pacchi dal valore basso.

Serena e Alessandro raccontano il primo incontro ad Affari Tuoi

Arriva la prima offerta del dottore che mette sul tavolo 42mila euro. Serena rifiuta: “Il tabellone è ancora dalla nostra parte. Ci sono ancora tutti i premi maggiori per cui rifiutiamo”. Serena torna a raccontare un aneddoto rispetto alla loro conoscenza: “Dopo la partita di Beach volley, lui è andato a fare un bagno e poi mi ha raggiunto mentre stavo mangiando una macedonia. Esce dall’acqua, bello come il sole e mi dice ‘Piacere, Alessandro’. Così mi ha steso”. Replica divertito Stefano De Martino: “‘Piacere, Alessandro’, che frase originale. Quanto ci avrà pensato a che cosa doveva dire?”.

Il cambio pacco e i premi più alti persi dalla coppia ad Affari Tuoi

Alla sua seconda offerta, il dottore propone un cambio: sostituisce il pacco numero 1 con il 10 appartenente alla concorrente della Lombardia. La scelta si rivela essere particolarmente sfortunata: il pacco numero 1, precedentemente di proprietà della coppia, conteneva 300mila euro. Dopo un momento di smarrimento, Serena rifiuta la terza offerta ricevuta dal dottore che le propone ancora 48mila euro per fermarsi. Solo a quel punto, Serena spiega perché ha cambiato il suo pacco. E lo fa commuovendosi: “Mio padre mi aveva detto di puntare sul 10 se non avessi saputo cosa fare. Il 10 è il giorno della nascita di mia nonna, quella che mi è più cara e che è morta quando ero piccola. Per questo ho deciso di cambiare il pacco e prendere il numero 10”. I tiri proseguono e la partita prosegue con una certa fortuna finché in gioco restano solo i pacchi da 100, 75mila euro e 200mila euro. È a quel punto che il dottore offre alla coppia 60mila euro per rinunciare e Serena decide di accettare.