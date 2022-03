Serena Grandi a Belve: “Mai stata una tossica. Craxi e Berlusconi erano amici”, poi il fuori onda Protagonista della puntata di Belve di venerdì 11 marzo, Serena Grandi si è raccontata a Francesca Fagnani tra alti e bassi di vita e carriera: “Non sono mai stata una tossica, ammisi l’uso di stupefacenti per far finire l’incubo del processo. Berlusconi e Craxi? Solo amici”, poi il fuori onda che dice altro.

A cura di Redazione Spettacolo

Non ha avuto paura di mostrarsi belva, Serena Grandi, attrice italiana dei film sexy ed erotici degli anni 70/80. Protagonista della puntata di Belve di venerdì 11 marzo, si è raccontata a Francesca Fagnani senza riserve, in una linea della vita che ha attraversato ascesa e declino, alti e bassi della carriera, l'Oscar con La Grande Bellezza e l'accusa di spaccio con tanto di ammissione di uso di stupefacenti, fino alle relazioni con nomi altisonanti dello spettacolo e della politica come Silvio Berlusconi, Bettino Craxi e Adriano Celentano.

Serena Grandi: "Non sono mai stata una tossica, ho mentito"

"Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui, il padre non se ne occupava, non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere. Non sono mai stata una tossica” ha dichiarato "Ho dovuto ammettere di fare uso di cocaina perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere. Ho mentito al processo, certo. Ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili, di cui mi hanno risarcito”, ha concluso in riferimento all'accusa di spaccio.

Un momento difficile, capitato perché "non si può chiedere la fedina pedale alle persone che frequenti" e per l'eccessiva esposizione mediatica che l'ha contraddistinta negli anni d'oro. Dal racconto emerge l'immagine di una donna fragile incastrata nel nome di una grande attrice che, in quel momento e per determinate persone, avrebbe fatto gola.

Le storie d'amore smentite, ma poi il fuori onda che smaschera

Francesca Fagnani poi affonda gli artigli e rilancia sulle storie d'amore finite sui giornali: Gianni Agnelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Pino Daniele, fino ad arrivare a Silvio Berlusconi e a Bettino Craxi. "Ma quante ca**ate ho detto?" ride la Grandi, "comunque no, con nessuno di loro ho avuto una storia".

Il fuori onda di Serena Grandi a Belve

Si parla di telefonate, cene di gruppo, momenti di simpatica convivialità, nient'altro. Però accade che Dagospia pubblica un fuori onda (VIDEO) accaduto dopo la registrazione della puntata in oggetto, nel quale a latere ha commentato: "Ma che te devo dì, che me li so portati a letto? Nun se po' fa, ho un figlio a casa. Però non mi ricordo i rapporti…". E infatti, proprio a inizio blocco, l'attrice aveva ironizzato: "Non ricordo una persona che non mi sia saltata addosso, non mi chiedere i nomi, ce ne sono talmente tanti, ci vorrebbe un antologia".

Cosa fa Serena Grandi oggi per guadagnarsi da vivere

Capitolo sesso chiuso oggi chiuso, ché non le piace nessuno e non nutre grande stima degli uomini. Per quanto riguarda il lavoro, un ruolo sexy lo accetterebbe? "No, sarei ridicola". Ma allora di cosa vive oggi Serena Grandi? "Di ospitate televisive e ho una pensione non indifferente, perché 90 film sono tanti". Un'erede nel cinema è impossibile, c'è stima per colleghe come Stefania Sandrelli, meno per "mezze calzette" come Francesca Dellera. L'Oscar vinto con La Grande Bellezza ce l'ha tatuato sul braccio ma di Sorrentino non ha un bel ricordo: