Amici21, scoppia il caos in casetta: LDA litiga furiosamente con Albe e Serena Nel pomeridiano di Amici oggi è andato in onda un durissimo scontro: LDA ha litigato furiosamente con Albe e Serena per le pulizie in casetta, poi il chiarimento.

A cura di Gaia Martino

Nel quotidiano di Amici di Maria De Filippi oggi, 9 marzo, gli animi nella casetta si sono scaldati particolarmente. Una lite è scoppiata a causa delle mancate pulizie di Albe e Serena che si sono addormentati saltando così il loro turno, atteggiamento che ha fatto sbottare LDA. Il cantante ha deciso di pulire al posto loro ma quando i due allievi si sono alzati e l'hanno raggiunto in cucina è scoppiato un duro scontro.

Lo scontro tra LDA e Albe

"Ma esiste il karma?" dice LDA ai compagni presenti in cucina con lui mentre Albe e Serena dormono. Toccava a loro fare le pulizie ma si sono addormentati, loro che sono soliti ai rimproveri al gruppo sul mancato contributo all'ordine e alle faccende domestiche. Così LDA non ci ha visto più e ha iniziato a pulire lui, ‘per vendetta'. Quando Albe è stato svegliato da Alice, si è alzato dal letto infuriato:

Hai pulito perché stavo dormendo, ora puoi dire vedi stavi dormendo e non l'hai fatto. L'avrei fatto quando tutti avreste finito di fare le vostre cose, sei un bambino.

Dopo l'intervento di Nunzio che gli ricorda dei rimproveri, LDA sbotta: "Tu ti stai innervosendo perché sai che stai nel torto. Stamattina potevi evitare di fare un uscita di ca**o, che dovevamo fare i pavimenti, hai usato toni sbagliati". Albe replica alzando i toni – Ma che mi devi insegnare tu che hai 18 anni e io 23″ – facendo infuriare ancora di più il napoletano.

Calmati Albe, che tu hai 23 anni e io 18 me ne passa per il ca**, ti stai innervosendo e stai esagerando per un bancone di merda.

Entra nel dibattito anche Serena, solita alle prese con le pulizie, la quale alza i toni e accusa LDA di non fare mai nulla in casa. "Serena tu stai con la coscienza a posto? E allora non ti lamentare" – replica il cantante – A te ti gira il ca**, stai impazzendo. Tu la devi finire perché non è giusto, se tu oggi mi dici una cosa non te la rinfaccio". Particolarmente nervoso, LDA lascia la casetta sbattendo la porta.

Il chiarimento

Dopo la lite in casetta, Albe esce in giardino per raggiungere il suo amico LDA per cercare un chiarimento. Il cantante napoletano ammette di aver esagerato spiegando però che trova ingiusto l'atteggiamento di Serena.

Io l'ho fatto per vendetta, ok, ma arriva lei tutta sbattuta dicendomi che io non faccio mai niente mi brucia il c**o.

Rientrati in casetta, i toni si placano e così Serena svela di avere paura di nuovi provvedimenti disciplinari per le pulizie, per questo motivo desidera che i turni siano sempre rispettati e le aree sempre in ordine: