Serena Bortone ricorda Angelo Guglielmi: “Resterò sempre una tua allieva” La conduttrice di Oggi è un altro giorno piange la scomparsa dello storico direttore di Raitre, scomparso all’età di 93 anni, che le ha fatto scuola nei suoi primi anni di Tv.

A cura di Andrea Parrella

Anche Serena Bortone piange la scomparsa di Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3 morto l'11 luglio all'età di 93 anni. La conduttrice di Oggi è un altro giorno si serve delle sue pagine social per ricordare quello che è stato un punto di riferimento fondamentale per un pezzo di storia recente della televisione.

Il messaggio di Serena Bortone

In particolare Bortone, nel ricordare Guglielmi, pubblica una foto scattata nel 2016, ad un evento a Testaccio, in cui è immortalata con Stefano Balassone, storico vicedirettore di Gugliemi a Raitre, e Guglielmi stesso. Nel ricordarlo, Bortone rimarca gli insegnamenti e lei lasciati da quella congiuntura storica che la vedeva muovere i primi passi in televisione. Questo il messaggio della conduttrice:

La Raitre nella quale sono entrata io nel 1989 (avevo 18 anni e facevo l’assistente ai programmi a contratto) non era una rete Tv, era una comunità, unita dalla condivisione del valore del servizio pubblico e della necessità del racconto della realtà. Che sia stato un intellettuale a rivoluzionare la Tv italiana stupisce solo chi reputa la televisione obnubilante e il pubblico ricettore passivo e un po’ sciocco. Nella Raitre di Guglielmi si pensava che qualsiasi contenuto potesse essere veicolato e che non esistessero contenuti « bassi » da sprezzare. Per Gugliemi la cultura non era (soltanto) parlare di libri, ma doveva permeare la narrazione televisiva. Paragonava « Chi l’ha visto « a un romanzo di Balzac. Amava il racconto popolare. Ho imparato tutto in quegli anni preziosi e creativi.

Resterò sempre una tua allieva. Grazie #AngeloGuglielmi.

La Rai3 di Guglielmi

L'importanza della televisione di Angelo Guglielmi si può riassumere passando in rassegna alcuni dei titoli nati quando lui era alla guida della terza rete. Da Chi l'ha visto? a Un Giorno in pretura, passando per Telefono Gillo, Samarcanda, Storie Maledette, Blob, Quelli che il calcio. Affiancati ai titoli i volti che esplosero al tempo, da Augiasi a Franca Leosini, da Fazio a Serena Dandini, fino a Michele Santoro. Un'eredità che non si è esaurita, visto che molti di questi programmi e volti continuano ad essere al centro della programmazione di Rai3 a 25 anni di distanza.