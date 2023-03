Serale Amici, prima puntata: Federica canta Tango e si commuove, Tananai la ringrazia in diretta Federica Andreani è arrivata nella sfida finale contro NDG (il rapper Nicolò De Girolamo) e ha vinto. Nell’ultimissima esibizione ha cantato Tango di Tananai e si è talmente commossa sulle note iniziali da dover riprendere fiato per continuare. Tananai l’ha ringraziata personalmente sui social.

Giuseppe Gioffrè commosso sul Tango di Federica

Giuseppe Giofrè ha cacciato qualche lacrima dopo aver assistito all'esibizione di Federica ed è stato abbracciato da Maria De Filippi, che si è alzata e l'ha raggiunto in poltrona per fargli sentire la sua vicinanza. Inevitabile forse che proprio il suo punto sia stato destinato alla giovane cantante, che ha rischiato di uscire contro NDG. Il sostegno di Angelina Mango in casetta e durante il colloquio la De Filippi ha rafforzato la convinzione che tra alcuni talenti quest'anno, come anche in altre edizioni, si siano generate dinamiche di affetto e solidarietà ben distanti dalla competizione che la gara richiederebbe.

Ma Tango cantata da Federica Andreani ha avuto anche un altro spettatore, e sostenitore, d'eccezione. Tananai in persona. Il cantante, reduce dal successo del singolo a Sanremo 2023, ha condiviso il video sui social, scrivendo: "Grazie Federica, mi hai fatto emozionare tanto". Nemmeno una settimana fa, un'altra cantante lo aveva colpito per la sua versione del brano, stavolta però per strada, non in tv. Il video girato per le vie di Roma con la loro esibizione improvvisata davanti una cassa poggiata sul marciapiede aveva generato una condivisione decisamente virale e Virginia Mingoli, questo il nome della busker, era finito subito in tendenza.