Selma Ezzine è la vincitrice di Dalla strada al palco 2025 Selma Ezzine ha vinto Dalla strada al palco 2025. Si è aggiudicata il titolo di artista di strada dell'anno e il montepremi di 10mila euro in gettoni d'oro. Ha convinto il pubblico votante intonando Lady Marmalade con BigMama.

A cura di Daniela Seclì

Selma Ezzine ha vinto Dalla strada al palco 2025 cantando Lady Marmalade con BigMama. Così, si è aggiudicata il titolo di artista di strada dell’anno e il montepremi di 10mila euro in gettoni d’oro. La vincitrice del programma condotto da Bianca Guaccero e Nek è stata eletta in base al punteggio assegnato dal pubblico votante, composto dal pubblico in studio e dai passanti importanti Luca Argentero, Ema Stokholma e Massimo Lopez. Selma Azzine ha sbaragliato tutti con 841 punti. In finale 12 concorrenti: Antonio Nicolosi, Pierpaolo Foti, Giorgina, Denisa Cartasu, Ginevra Giuli, Manuel e Johnny, Francesco Sicilia, Domenico Vaccaro, Samuel e Stefano Rubino, Glenn Fulco, i Triple Check e Selma Ezzine, che si è aggiudicata la vittoria.

Chi ha vinto Dalla strada al palco 2025 e qual è il montepremi

Selma Ezzine ha vinto l’edizione 2025 del programma di Rai1 Dalla strada al palco. Ha 20 anni, viene dalla provincia di Benevento e ha origini marocchine. Coltiva la passione per il canto sin da quando aveva 3 anni. Dopo avere frequentato il liceo musicale si era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, ma dopo essersi esibita in strada ha raccontato di avere sentito un'emozione mai provata prima. Così, ha capito che quella sarebbe stata la sua vita. Oggi canta nelle piazze di Benevento ma anche ai matrimoni. Nel programma Dalla strada al palco si è aggiudicata il montepremi di 10mila euro in gettoni d’oro.

Cosa è successo durante la finale di Dalla strada alla palco

Durante la finale del programma di Rai1 Dalla strada al palco, i concorrenti finalisti hanno avuto modo di esprimere la loro arte attraverso duetti con artisti e volti noti del mondo dello spettacolo. In studio, ad accompagnare le performance dei dodici artisti di strada, Katia Ricciarelli, Ron, BigMama, Amii Stewart, gli Eiffel 65, Tommaso Stanzani, Angelica Gismondo, il quartetto d’archi Alter Echo, Giusy Ferreri, Fausto Leali e Lorenzo Licitra. Ospiti con il ruolo di “passanti importanti” Luca Argentero, Ema Stokholma e Massimo Lopez. Ogni esibizione è stata votata singolarmente dal “pubblico votante” e, di volta in volta, il concorrente che otteneva il punteggio più alto prendeva posto sul trono, fino ad arrivare al vincitore finale.