“Sei sapiosessuale anche tu?”: la confessione in diretta di Pino Strabioli e Cinzia Tani

Il nuovo programma pomeridiano di Rai3, Caffè Italia, ha debuttato con una prima puntata che non ha deluso le aspettative. Nella trasmissione condotta da Pino Strabioli e Greta Mauro, il tema scelto per l'esordio è stato il sesso, affrontato con ospiti come Cinzia Tani, Massimiliano Lenzi, Irene Cao, Nicole Rossi e Veronica Pivetti. Ma è stato un momento specifico a catalizzare l'attenzione: la confessione di Cinzia Tani e l'immediato riconoscimento reciproco con il conduttore.

La confessione della scrittrice

Il dialogo prende forma dopo i consigli di lettura che gli ospiti condividono con il pubblico. Cinzia Tani propone L'amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence, mentre Massimiliano Lenzi opta per le Memorie di Casanova. È a quel punto che la scrittrice decide di aprirsi su un aspetto della propria sfera intima.

"Bisogna insegnare la connessione fisica e mentale, non solo i sapiosessuali come me…", dice Tani, introducendo un termine che negli ultimi anni ha guadagnato spazio nel dibattito sulla sessualità contemporanea. La sapiosessualità indica l'attrazione erotica stimolata principalmente dall'intelligenza dell'altro, dalla capacità di creare connessioni mentali prima ancora che fisiche.

L'abbraccio con Strabioli

La rivelazione di Cinzia Tani trova immediato riscontro in Pino Strabioli, che riconosce in quella definizione qualcosa di familiare. "Sei sapiosessuale anche tu?", chiede la scrittrice al conduttore. La risposta arriva senza parole: i due si abbracciano davanti alle telecamere. A chiudere la sequenza ci ha pensato Massimiliano Lenzi con una battuta che riporta tutto su un piano di ironia: "A me l'unica parola che mi spaventa è ‘sapio'". Il momento ha una sua forza proprio perché non risulta costruito. Non c'è enfasi retorica. Del resto, tutto il programma appare comunque ammantato di una leggerezza più che gradevole, anche nei blocchi successivi moderati dall'uno e dall'altro conduttore.

Caffè Italia si propone come spazio d'intrattenimento culturale, un programma che prova a leggere il presente. Andrà in onda ogni giorno alle 15.40 su Rai 3. Prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time, è firmato da Andrea Di Consoli e scritto con Paola Bacchiddu, Francesca Di Rocco, Luca Giudice, Gionmaria Monti e dagli stessi Greta Mauro e Pino Strabioli. La regia è affidata a Maria Cristina Bordin.