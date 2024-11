video suggerito

Scontro Gruber-Salvini in tv: "Lei dice fake news", "Le ho portato dei Baci Perugina" Siparietto tra Lilli Gruber e Matteo Salvini: "Lei sui social ha propagato una fake news che mi riguarda", ma il Ministro la butta in caciara: "Visto che oggi è la giornata della gentilezza le ho portato un Bacio Perugina".

Lilli Gruber e Matteo Salvini sono arrivati allo scontro nella puntata di Otto e mezzo del 13 novembre. Dopo il tweet di Fratelli d'Italia e dello stesso ministro dell'interno che ha commentato il fatto di cronaca che ha visto proprio la Gruber protagonista a Villa Borghese, la conduttrice ha voluto chiarire con Matteo Salvini che ha replicato con un ‘regalo'.

Il siparietto

Lilli Gruber ha attaccato: "Lei anche ieri sui social ha propagato questa fake news che mi coinvolge, che io sono contro l'accoglienza indiscriminata. Le dò una notizia. Lo dico da anni che non possiamo accogliere tutti. C'è una differenza tra informazione e propaganda". Matteo Salvini ha replicato a modo suo, buttando la palla in tribuna e tirando fuori un Bacio Perugina: "Visto che oggi è la giornata della gentilezza". Il delicato cioccolatino è anche per l'altra ospite presente, Lina Palmerini, ma Michele Santoro resta a bocca asciutta: "Per me non c'è niente?". Salvini replica lesto: "No, solo alle signore". "Ma questa non è discriminazione?", scherza Santoro.

Nella giornata di ieri, Lilli Gruber aveva commentato i post social di Fratelli d'Italia e di Matteo Salvini che avevano commentato le parole di Lilli Gruber sugli immigrati associandolo al furto subito a Villa Borghese:

Se hanno notizie su chi mi ha derubata devono andare subito in commissariato per fare una denuncia, visto che né io né la polizia sappiamo chi mi ha sottratto il borsello. Non sappiamo se sia stato un immigrato o un italiano, quindi mi chiedo: come fanno gli esponenti di Fratelli d'Italia a essere così sicuri che sia stato un immigrato? Perché racconto tutto questo? Perché è un classico esempio di fake news, di manipolazioni, di una bugia che viene venduta per notizia vera. Se questo esecutivo di destra governa come manipola le informazioni c'è di che preoccuparsi.