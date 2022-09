Sciopero Rai: niente Agorà, Elisir, I Fatti Vostri e Diaco, Bortone lascia spazio al Tg1 Secondo quanto apprende Fanpage.it, le trasmissioni di prima serata e quelle delle redazioni giornalistiche resterebbero garantite.

Per uno sciopero indetto dal sindacato Snap – il Sindacato Nazionale Autonomo Produzione TV – molte trasmissioni Rai di questa mattina non sono andate in onda e potrebbero saltarne delle altre nel pomeriggio. "Agorà", "I Fatti Vostri", "Elisir", "BellaMà" non sono potute andare in onda perché i tecnici della Rai hanno incrociato le braccia per le "permanenti condizioni critiche in cui rimane impanata la produzione televisiva a Roma". È una giornata fondamentale, quella del dopo elezioni, ma le trasmissioni a carattere informativo restano garantite. Secondo quanto apprende Fanpage.it, infatti, le trasmissioni di prima serata resterebbero garantite.

Salta Oggi è un altro giorno

Salta anche "Oggi è un altro giorno", ma la trasmissione di Serena Bortone non va in onda proprio per permettere a uno Speciale Elezioni della redazione del Tg1 di andare in onda. In quel caso, il servizio viene garantito. Un programma come Agorà, però, cruciale per l'informazione al mattino, è stato danneggiato da questo sciopero, criticato

Salta anche Pierluigi Diaco

A causa dello sciopero indetto dal Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap) per la giornata del 26 settembre, salta anche il programma “BellaMa’” di Pierluigi Diaco, al suo posto in onda “il meglio di” delle puntate precedenti.

Critiche per lo sciopero

La segreteria provinciale di Roma di Ugl Comunicazione, condividendo le motivazioni dello sciopero, ha criticato la scelta di una data così importante: "Scioperare, impedendo la messa in onda dei Tg e dei programmi d’informazione ed approfondimento, significa privare gli utenti dell’insostituibile contributo del Servizio Pubblico Televisivo, Radiofonico e Multimediale in un momento cruciale per la vita democratica". Le trasmissioni giornalistiche, lo ripetiamo, dovrebbero essere garantite.