Sciopero in Rai 29 dicembre: saltano alcuni programmi del daytime, ecco quali In seguito allo sciopero indetto dall’Usigrai a seguito dei tagli nell’informazione locale, cambierà la programmazione per la giornata di mercoledì 29 novembre con alcune trasmissioni che non andranno in onda.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di domani, mercoledì 29 dicembre, l'Usigrai ha indetto uno sciopero per contestare i tagli all'informazione del servizio pubblico decisi dai piani alti dell'azienda. I giornalisti della Rai hanno aderito all'iniziativa e, quindi, anche la programmazione del daytime subirà dei cambiamenti. Le trasmissioni di impronta giornalistica, infatti, non andranno in onda: da Uno Mattina a La Vita in diretta, ecco quali sono i programmi che salteranno.

Le trasmissioni del mattino che

La trasmissione che accompagna solitamente il risveglio degli italiani, ovvero "Uno Mattina", salterà la sua messa in onda su Rai1, lasciando spazio a "Il meglio di UnoMattina", al quale seguirà con un sostanzioso anticipo rispetto al consueto orario di inizio, il programma condotto da Eleonora Daniele, ovvero "Storie Italiane". Invariato, invece, l'appuntamento con "È sempre Mezzogiorno" con la conduzione di Antonella Clerici che, come di consueto, accompagnerà gli italiani nella fascia pre-prandiale. A seguire, non mancherà l'appuntamento con l'informazione del Tg1, ma avverrà in forma ridotta, consentendo solo la comunicazione delle notizie più importanti della giornata.

Salta La vita in diretta e torna a gennaio

Cambiamenti anche nel pomeriggio, dove lo show di infotainment condotto da Serena Bortone, "Oggi è un altro giorno", non verrà trasmesso, su Rai1 dalle 14 in poi, quindi, ci sarà spazio per il film Aladdin, che andrà a coprire anche lo spazio riservato solitamente a "Il Paradiso delle Signore", il cui stop in previsione delle festività era già noto anche agli appassionati. Anche La Vita in Diretta con Alberto Matano non andrà in onda, essendo ormai un programma di impostazione prettamente giornalistica e, con molta probabilità, il ritorno in diretta è previsto direttamente per l'anno nuovo, dal momento che anche il 30 dicembre andrà in onda "Il meglio de La vita in diretta". A sostituire il programma nella giornata di mercoledì ci sarà la replica di Tale e Quale Show Il Torneo, dopo il quale andrà in onda Flavio Insinna con "L'Eredità".