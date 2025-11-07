Scatta il bacio tra Anita Mazzotta e Jonas Pepe al Grande Fratello, lei: “Mamma ti ha approvato”

Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono baciati al Grande Fratello. Da giorni flirtavano ma non azzeravano del tutto la distanza: oggi, dopo il passaggio dell’aereo a loro dedicato, si sono scambiati un tenero bacio sulle labbra tra gli applausi dei loro inquilini. La concorrente ha così commentato: “Ti ha approvato mamma”.

Scatta il primo bacio nella casa del Grande Fratello. Anita Mazzotta e Mattia Jonas Pepe, dopo l'aereo a loro dedicato volato sulla Casa, si sono scambiati il bacio che i fan attendevano. Anche i loro inquilini aspettavano questo momento: tutti, infatti, sono esplosi in urla e applausi non appena i due hanno azzerato la distanza.

Il bacio tra Anita e Jonas al GF

"Il caso non esiste. Jonitas" è il testo del messaggio aereo volato sulla casa del Grande Fratello questa mattina, dedicato ad Anita e Jonas. I due inquilini si sono abbracciati tra gli applausi dei concorrenti prima di scambiarsi un tenero bacio sulle labbra. "Festeggiate, datevi un bacio" gli hanno detto gli inquilini prima che i due azzerassero le distanze.

L'aereo è passato sulla casa del GF dopo che Anita ha parlato della madre. Allora Jonas ha commentato: "Ti ha mandato un bel segno mamma". "Ti ha approvato mamma", ha commentato la Mazzotta, sorridendo. Il bacio arriva dopo giorni di confessioni tra i due e dopo che lei aveva ammesso che aspettava segnali di approvazione dalla madre.

Le ultime confessioni di Jonas e Anita prima del bacio

Negli ultimi giorni Jonas e Anita si sono avvicinati sempre di più. Tra i due era nata una complicità che superava il rapporto di amicizia. Anita, due giorni fa, spiegava a Jonas: "Prima parlavamo un'ora ogni tanto, dopo la clip ci siamo sbloccati. Dalla clip a, però, fammi passare del tempo". "Ma perché la fai così difficile? Mi innervosisco, mi nascondi le cose o hai paura di dirmele. Mi hai dato cinque pali, mi scateni emozioni, accentui quello che già provo. Sono contento perché ci sei tu, ti vorrei baciare" aveva risposto il concorrente, ammettendo il suo coinvolgimento sentimentale nei confronti della sua inquilina. Parlando con Domenico D'Alterio, Jonas aveva ammesso: "È nato qualcosa, pure bella importante. Lei è affettuosa, mi piace, è una ragazza che merita".