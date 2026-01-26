Scaramucce tra l’inviato di Storie Italiane e la collega del Tg1: “La correttezza!”, “Siamo in diretta”

All'esterno del carcere di Civitavecchia, dove è detenuto Claudio Carlomagno accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, si è consumato una scaramuccia tra colleghi giornalisti che ha messo in evidenza tutta la tensione tipica del mestiere.

Protagonisti del diverbio Vito Francesco Paglia, inviato di Storie Italiane, e una collega inviata del Tg1, Roberta Ferrari, entrambi in attesa di raccogliere le prime dichiarazioni dell'avvocato difensore dell'indagato dopo il suicidio dei suoi genitori.

La scaramuccia: "La correttezza, ragazzi", "Ma siamo in diretta!"

La scena si è svolta questa mattina, intorno alle 11.45, quando decine di giornalisti si erano radunati davanti all'istituto penitenziario in attesa dell'uscita del legale di Carlomagno. L'avvocato era andato a trovare il suo assistito per discutere della tragica morte di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori dell'indagato trovati impiccati nel giardino della loro abitazione.

Non appena il difensore ha varcato i cancelli di uscita del carcere, è scattata la corsa per accaparrarselo. Vito Francesco Paglia, forte della diretta televisiva in corso su Rai 1, è riuscito ad arrivare per primo sull'avvocato. Ma proprio in quel momento la collega del Tg1 si è fatta avanti: "Ragazzi, la correttezza, la correttezza".

"Siamo in diretta", ha spiegato Paglia per rivendicare la precedenza nell'intervista. Il momento di tensione si è risolto rapidamente, con l'avvocato che ha comunque rilasciato le sue dichiarazioni per tutti i cronisti presenti. Ma l'episodio ha messo in luce quanto sia alta l'attenzione mediatica nazionale su Anguillara in questo momento.

Una vicenda che sta segnando profondamente l'opinione pubblica

Il caso Carlomagno continua a tenere banco nella cronaca italiana, non solo per la brutalità del femminicidio contestato all'uomo, ma anche per i risvolti drammatici che hanno coinvolto la sua famiglia. Il doppio suicidio dei genitori ha aggiunto un ulteriore elemento di tragedia a una vicenda già segnata dalla morte violenta di Federica Torzullo.