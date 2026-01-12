Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Opinioni

Andrea Sempio dopo Incontrada e Bisio: l’intervista a Verissimo ha trasformato un indagato per femminicidio in un vip

L’intervista di Andrea Sempio a Verissimo di domenica 11 gennaio ha lasciato vari punti di domanda e la spiacevole sensazione che il 37enne indagato di femminicidio sia stato trasformato in un personaggio noto qualunque.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ilaria Costabile
146 CONDIVISIONI
Immagine

Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, su Canale 5, durante il consueto appuntamento con Verissimo, programma leader di fascia nel weekend, con ascolti record e un pubblico appassionato, è andata in onda l’intervista di Silvia Toffanin ad Andrea Sempio.

Sì, non un omonimo, proprio quell’Andrea Sempio indagato per la terza dell’omicidio di Chiara Poggi. Un nome che in questi mesi è stato impossibile non ascoltare, anche di sfuggita, in televisione, un nome che campeggia tra i titoli di giornale, che riecheggia da una trasmissione all’altra, dove il caso Garlasco è diventato argomento di dibattito, di discussione perenne, alla ricerca di un senso, di un perché che possa spiegare uno degli omicidi più efferati della cronaca italiana.

Non è certo una novità che Andrea Sempio sia comparso davanti alle telecamere per rispondere ai quesiti dei giornalisti, non è la prima volta che va ospite in un programma televisivo, come è accaduto proprio di recente con Dieci Minuti condotto da Alessandro Sallusti su Rete 4, o come quando il 37enne è stato intervistato da Bruno Vespa, insomma, non è certo la sua presenza in televisione che sconcerta, ma forse il punto è questo: dovrebbe. Soprattutto quando l’invito avviene in un programma pop come Verissimo, che in questi ultimi anni sta strizzando l’occhio all’attualità, ma in questo caso, forse si è valicato un limite.

Leggi altro di questo autore
Ilaria
Costabile
Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini in crisi, le indiscrezioni circa la separazione della coppia
Ilaria
Costabile
Le prime parole di Can Yaman dopo il rilascio: "Cara stampa italiana, vi pare che vado in giro con delle sostanze?"
Ilaria
Costabile
Evelina Sgarbi: "La compagna di mio padre non mi è mai piaciuta. Anche mio fratello vuole sia fatta chiarezza"

Di fronte a Silvia Toffanin non è seduta una vittima, non è seduto un uomo che ha scontato la sua pena, è seduto un indagato per la terza volta di un omicidio, che si professa innocente. Senza voler entrare nel merito delle domande che la padrona di casa ha posto al suo ospite, domande che delineano un percorso, che magari mostrano un lato più intimo di Andrea Sempio, nell’intervista sono stati toccati i vari punti dell’inchiesta, magari non con quel piglio che ci si aspetterebbe, senza voler fare paragoni con illustri colleghe di altre emittenti o con colleghi che mangiano pane e cronaca nera come Nuzzi, per rimanere in casa Mediaset, ma queste, poi, sono questioni secondarie seppur non marginali, sulle quali ci si può ritornare, magari dopo essersi posti una domanda: ma quanti indagati, in casi di omicidio, ricordiamo così presenti in televisione?

A cosa è servita, esattamente, questa intervista come quelle precedenti? Ad Andrea Sempio non bastava il tribunale per raccontare la sua verità, aveva bisogno di alimentare quel processo mediatico -che lui stesso condanna- rilasciando un’intervista che avrebbe, di preciso, quale compito? Smuovere una realtà che spetta alla magistratura far emergere? Il contesto in cui è andata in onda l'intervista la svilisce, la deforma, quasi le fa perdere sostanza.

Il punto è proprio qui, l’aver trasformato l’indagato di un femminicidio, in un personaggio noto, uno qualunque, ché è vero che esiste la presunzione di innocenza e chiunque è innocente finché la sua colpevolezza non viene provata oltre ogni ragionevole dubbio, però, assistere all’intervista di Andrea Sempio, subito dopo quella di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, pronti per presentare la prossima edizione di Zelig, è quanto meno una distorsione della realtà. Non può non stonare l'aver visto due dei volti più amati della tv, precedere un uomo che non non sapremmo nemmeno chi fosse, se il suo nome non fosse comparso nelle indagini per la morte di una ragazza, ormai vent'anni fa e che, ancora oggi, ascoltiamo un giorno sì e l'altro pure, senza sapere quale sia davvero il suo destino.

Programmi TV
146 CONDIVISIONI
Immagine
Ilaria Costabile
Nata nel 1992, giornalista dal 2016. Ho sempre scritto di cultura e spettacolo spaziando dal teatro al cinema, alla televisione. Lavoro nell’area Spettacolo di Fanpage.it dal 2019.
Immagine
Golden Globes 2026, tutti i vincitori: Una battaglia dopo l'altra trionfa, Adolescence re delle serie tv
Chi ha vinto ai Golden Globes 2026: da Paul Thomas Anderson a Rhea Seehorn
Il trionfo di Una battaglia dopo l'altra, Adolescence vince quattro premi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views