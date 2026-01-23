Programmi tv
Gianluigi Nuzzi fa chiarezza sulle ospitate di Andrea Sempio: “Non gli abbiamo mai dato un euro”

Il conduttore di Quarto Grado rivolge un messaggio chiaro al pubblico accogliendo in studio Andrea Sempio: “Lo dico per gli haters e le pantere da tastiera”.
A cura di Andrea Parrella
Gianluigi Nuzzi fa chiarezza sulle apparizioni di Andrea Sempio in qualità di ospite nei suoi programmi televisivi. Il conduttore di Quarto Grado, introducendo Sempio e i suoi legali nel corso della puntata di venerdì 23 gennaio, ha voluto soffermarsi su un dettaglio preciso, specificando una questione sulla quale da tempo circolano ricostruzioni e insinuazioni.

Le parole di Gianluigi Nuzzi su Sempio

Nuzzi ha aperto il blocco dedicato al dibattito su Garlasco, presentando proprio Sempio, al centro del dibattito negli ultimi mesi in virtù del riaccendersi della vicenda Garlasco, con il caso che si è riaperto esattamente un anno fa, con Sempio di nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Presentando Sempio e i suoi legali, Gianluigi Nuzzi ha voluto chiarire ai telespettatori una questione da troppo tempo oggetto di insinuazioni. Queste le parole del giornalista: "Do il benvenuto agli avvocati e ad Andrea Sempio che è qui con noi, cui lo dico per gli haters e le pantere da tastiera, non abbiamo dato un euro, né stavolta né in passato, come dicono certi chiacchieroni".

In studio con Sempio, appunto, anche l'avvocata Angela Taccia, che solo un mese fa aveva avuto un battibecco in studio a Quarto Grado con lo stesso Nuzzi, in relazione al poco spazio che il conduttore le aveva concesso in quella circostanza a suo parere.

L'attesa per la chiusura delle indagini su Sempio

Quanto alla situazione giudiziaria, si attende che la Procura di Pavia chiuda la indagini su Sempio, nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, e chieda al gip l'archiviazione o il rinvio a giudizio. Per il delitto Alberto Stasi, l'allora fidanzato della 26enne che da sempre si proclama innocente, sta finendo di espiare 16 anni di carcere

