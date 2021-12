Saraha Ferguson sul principe Andrea: “Siamo la coppia divorziata migliore che io conosca” Sarah Ferguson, ospite di Oggi è un altro giorno, racconta il suo rapporto con l’ex marito il principe Andrea di York e ricorda Lady Diana e la loro amicizia.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di "Oggi è un altro giorno" nel pomeriggio di Rai1 è Sarah Ferguson. La Duchessa di York nel salotto di Serena Bortone ha parlato della sua prima fatica letteraria, presentata anche a Roma, ma ha ripercorso anche vari momenti memorabili della sua vita: dall'amicizia con Lady Diana all'incontro con il principe Andrea.

Il matrimonio, finito, con il principe Andrea di York

E, infatti, non poteva non essere affrontato un argomento piuttosto delicato come quello del matrimonio con il principe Andrea di York, che si porta dietro anche gli avvenimenti di cronaca più recenti. I due si sono sposati nel 1986, dando vita ad una delle cerimonie più romantiche della dinastia inglese: "Avevo un velo lungo sette metri, pesava tantissimo" ricorda col sorriso la Duchessa, che dalle nozze con il secondogenito di Elisabetta II, ha avuto le figlie Beatrice ed Eugenia. La loro storia, però, è arrivata ad un punto in cui il divorzio era diventato una necessità:

Ci siamo lasciati, ma siamo ancora insieme. Viviamo nella stessa casa, siamo ottimi genitori per i nostri figli e ottimi nonni per i nipoti. Il matrimonio è matrimonio, ma noi stiamo facendo ancora meglio perché siamo la coppia divorziata migliore che io conosca. La nostra favola non è finita, semplicemente è una favola diversa.

Sarah Ferguson ricorda Lady Diana

Proprio sul rapporto con Diana Spencer, Sarah Ferguson si è soffermata e non poco, mettendo in risalto non solo ciò che le accomunava, ma anche ciò che aveva permesso loro di creare un legame così forte. "Mia madre e la sua erano compagne di scuola. E tutte e due se ne sono andate. Ci siamo sentite senz’altro abbandonate e rifiutate. Io devo ancora lavorarci, chiedo aiuto attraverso la terapia" ha rivelato la duchessa di York che ha confermato di aver affrontato un lunghissimo percorso di psicoterapia, durato quasi 28 anni. Tornando a parlare di Lady D, poi, ha ricordato alcuni momenti insieme: "Lei era in grado di parlarmi anche senza aprire bocca. Ogni volta che eravamo ad un evento, lei mi diceva qualcosa e io ridacchiavo. La gente diceva: ‘Perché non prende le cose sul serio?’, ma era lei che mi faceva ridere".