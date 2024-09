video suggerito

Sandy ad Affari Tuoi gioca con Luis: “Tutti credono sia mio marito, invece è mio padre” La partita di Sandy ad Affari Tuoi si è conclusa senza lieto fine. Accompagnata da papà Luis che “spesso lo scambiano per mio marito”, stando a quanto raccontato in puntata, la concorrente del Friuli Venezia Giulia non è riuscita a indovinare la Regione Fortunata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La protagonista della puntata di Affari Tuoi questa sera, domenica 8 settembre, è stata Sandy, concorrente del Friuli Venezia Giulia. Accompagnata dal papà Luis, ha raccontato: "Spesso lo prendono per mio marito, invece è mio padre". Il papà di Sandy è originario della Florida e al centro dello studio ha raccontato il motivo per il quale la figlia si chiama così: "Si chiama Sandy perché in America c'era una famiglia vicina a noi con una bimba di nome Sandy, c'era anche il maschio di nome Michael. Lei è nata e l'abbiamo chiamata Sandy, il fratello Michael". Dopo le presentazioni, la concorrente ha iniziato la sua partita.

La partita di Sandy ad Affari Tuoi

Sandy, allevatrice di tacchini sposata con Fabio, ad Affari Tuoi ha iniziato la sua partita con il pacco numero 3. Dopo aver eliminato i primi blu e 100mila euro, è arrivata la prima telefonata dal dottore che ha offerto alla concorrente 35mila euro. "Se fosse qui mio fratello Michael, mi direbbe "Sono soldi sicuri, prendi e vai a casa". Lui è socio dell'attività. Però, dato il cartellone, mi sento serena, ho tutti i miei amici qui. È stata una bellissima esperienza, molto emozionante. Andiamo fino alla fine, giochiamo" ha commentato Sandy che non è riuscita a trattenere le lacrime per l'emozione.

Dopo aver rifiutato l'offerta, è stato aperto il pacco contenente 300mila euro ma, subito dopo, sono stati svelati due pacchi blu. Arrivata la chiamata del dottore, è stato proposto a Sandy il cambio. "Il 3 è un numero che mi piace, ma potrei cambiare con il numero 12. Ho sempre pensato di andare avanti con il pacco che il destino mi dà, ma scelgo il cambio", le parole prima dello switch. I nuovi pacchi chiamati, però, hanno svelato altre cifre rosse.

Sandy ha raccontato della figlia Olivia, di cinque mesi. Papà Luis ha raccontato: "Diventare nonno è una cosa meravigliosa". Poi è arrivata la chiamata del dottore che ha proposto 6 tiri o 6 mila euro. "Sono troppo fortunata in amore, in famiglia" ha commentato la concorrente. Stefano De Martino ha invitato Lupo a dire la sua: "Sul cambio di prima, è evidente che voleva aiutarla. A questo punto, suggerisco di aprire il suo pacco per capire se non c'era nulla". Sandy ha deciso di proseguire il gioco, rifiutando l'offerta. Eliminati altri tre rossi, ha deciso di chiamare il numero 10: "Mi sono sposata in quel giorno", le parole prima di esultare per aver svelato un pacco blu. Per la concorrente, però, è arrivata la beffa quando ha chiamato il nuovo pacco contenente 50mila euro, la cifra più alta del tabellone. Terminati i rossi, Sandy è volata alla Regione Fortunata.

Il finale di Sandy e papà Luis

Sandy, chiamata a dire una Regione per il gioco finale, ha scelto la Sardegna, ma non si è rivelata essere quella fortunata. Ha così giocato per 50mila euro e ha scelto il Lazio. Purtroppo, però, la partita di Sandy si è conclusa senza lieto fine: la Regione Fortunata era il Piemonte. "Va bene uguale, sono fortunata nella mia vita", le ultime parole della concorrente prima di abbandonare lo studio.