Samuel Peron commenta il ritorno a Ballando: “Devo smaltire l’emozione”, il commento di Federica Pellegrini Con un post su Instagram, Samuel Peron ha commentato il suo ritorno a Ballando con le Stelle 2024, dove prenderà il posto di Angelo Madonia in coppia con Federica Pellegrini: “Devo ancora smaltire l’emozione, casa è sempre casa”. Immediata anche la reazione della concorrente tra i commenti, che non vede l’ora di continuare il percorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle 2024. Dopo 18 edizioni, il maestro farà di nuovo parte del cast del programma e prenderà il posto di Angelo Madonia, ballando in coppia con Federica Pellegrini. Con un post Instagram, l'ufficialità della notizia e il primo commento del ballerino. A pochi minuti di distanza è arrivata anche la reazione della concorrente, che non vede l'ora di continuare l'avventura nello show di Milly Carlucci, ormai a poche puntate dalla finale.

Samuel Peron torna a Ballando, il commento di Pellegrini

Samuel Peron è pronto a tornare a Ballando con le Stelle dopo 18 edizioni come maestro, di cui l'ultima proprio lo scorso anno in coppia con Simona Ventura. Con una foto dello studio del programma pubblicata sul suo profilo Instagram, il ballerino e coreografo ha dato la notizia al pubblico, ansioso di iniziare il percorso con Federica Pellegrini: "Come diceva quella canzone di Vasco? IO SONO ANCORA QUA. Casa è sempre casa. Sei pronta Federica Pellegrini? Io devo ancora smaltire l'emozione… dammi cinque minuti". Trai i commenti è comparso anche quello della concorrente, che non vede l'ora di continuare a mettersi alla prova: "Ah io? Prontissima". I due faranno il loro debutto come coppia artistica nella puntata di sabato 30 novembre, in prima serata su Rai1.

Peron al posto di Madonia: cosa è successo a Ballando con le Stelle

Samuel Peron torna a fare parte del cast del programma prendendo il posto di Angelo Madonia e ballando in coppia con Federica Pellegrini. Lo scorso 25 novembre, la Rai aveva annunciato l'esclusione del maestro dallo show per "divergenze professionali", senza entrare nel merito della questione. Si ipotizza che l'origine sia stata una lite avvenuta in diretta con la giudice Selvaggia Lucarelli, che ha fatto una battuta riguardante Sonia Bruganelli, compagna di vita del maestro. Questo ha generato un acceso botta e risposta, tra frecciatina e accuse reciproche, come "tu rovini la giuria".