Samuel Antinelli minaccia di lasciare Amici22: “Questo non è il mio posto, voglio andare via” Samuel Antinelli dopo la puntata di ieri, rientrato in casetta, ha minacciato di voler abbandonare Amici. “Non sono abbastanza maturo, non è questo il posto per me” ha spiegato a Megan. Dopo l’incontro con i Prof ha però cambiato idea: “Non ho più ragionato”.

A cura di Gaia Martino

Samuel Antinelli nella puntata di Amici 22 ieri, domenica 4 dicembre 2022, è arrivato ultimo nella classifica di ballo. Una volta rientrato in Casetta ha minacciato di andare via e abbandonare definitivamente la scuola: "Non merito di stare qui". Le parole di Todaro e Celentano gli hanno poi fatto cambiare idea.

Lo sfogo di Samuel Antinelli

Samuel Antinelli dopo essere arrivato ultimo nella classifica di ballo, rientrato in casetta, ha iniziato a parlare da solo prima di sfogarsi con Megan. "Voglio stare solo. Lascia stare perché questo non è quello che fa per te nella vita, fidati. Fidati, devi smettere di ballare perché tanto non ce la farai. Non merito di stare qua" sono state le sue prime parole steso sul letto. Quando Megan è corsa in suo aiuto, il ballerino ha continuato a ribadire di non sentirsi abbastanza maturo per continuare la competizione nel talent show:

Voglio andarmene, non me lo merito. C'è gente fuori che è meglio di me, facciamoli entrare al posto mio. Dovevo venire tra tre o quattro anni, sarei stato più maturo e anche migliorato. Ma che mi merito ora? Ho 17 anni e ho iniziato a studiare classico due giorni fa. Studio hip hop da quando sono nato e faccio ca*are. Non ho il coraggio di farmi la valigia ma lo chiedo io ai prof, questo non è il mio posto, non me lo merito. Sono immaturo, è tutto troppo grande per me.

La sua amica e collega Megan ha provato a farlo ragionare: "Questo è il posto giusto per te, pensa a cosa ti direbbe tuo padre. Non devi mollare".

L'incontro con i prof e il dietro front

Poco dopo ha parlato con gli insegnanti di ballo in studio, curiosi di conoscere i motivi che lo avevano spinto a chiedere di essere eliminato. "Sono ancora troppo immaturo" ha ribadito l'allievo, "Mi sono reso conto che qua non c'è tempo. Sono arrivato ultimo in classifica, sono entrato qui come hip hop ma non va. Mi dico che forse è meglio uscire, andare a casa. Io prima di fare i provini dovevo mettere in conto tutto ciò, che non avevo la base classica, che non avevo le basi per sentirmi più sicuro". Il primo a intervenire è stato Raimondo Todaro il quale gli ha fatto subito cambiare idea: "Per voi la classifica della puntata è una pagina della bibbia, dovete tenerne conto fino a un certo punto. Per me è importante che tu cresca. Se per te arrivare ultimo vuol dire buttarsi giù in quel modo, facciamo un percorso diverso. Se fai Amici a 23,24 anni hai una preparazione diversa dai tuoi 17 anni. Se tu oggi esci non torni più, se sei entrato qui dentro un motivo c'è". La domanda della Celentano gli hanno poi fatto cambiare idea: "Allora ci stai chiedendo di eliminarti", "No, sono scemo. Non ho ragionato" la risposta prima di tornare al suo posto tra i banchi.