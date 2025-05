video suggerito

Samanta Togni sul divorzio da Mario Russo: "Il 'noi' girava intorno a lui, mi ero annullata" Samanta Togni racconta a Verissimo i motivi che l'hanno convinta a chiedere la separazione da Mario Russo, sposato nel 2020: "Avevo smesso di riconoscermi".

A cura di Stefania Rocco

“Sto bene, mi trovo in una fase di rinascita. È doloroso ma va bene perché si va verso la luce”, così comincia l’intervista rilasciata da Samanta Togni a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 17 maggio. L’ex ballerina di Ballando con le stelle ha annunciato poco tempo fa la fine dell’amore con Mario Russo, l’uomo sposato nel 2020. Oggi, in tv, chiarisce i motivi di quella separazione dolorosa ma necessaria:

Ho incontrato il padre di mio figlio quando ero molto giovane. Abbiamo mantenuto un buon rapporto. Mi ha regalato la gioia più grande della mia vita. Nel 2020 mi sono sposata per la seconda volta. Mario e io ci siamo conosciuti in treno ed è stato un colpo di fulmine. Ci siamo sposati 7 mesi dopo il primo incontro. È stato un grande amore, ho anche deciso di trasferirmi a Dubai per lui e non è stato semplice perché ho lasciato qua una vita che mi piaceva tanto. Pensavo di dovere cogliere l’occasione della mia vita, anche perché credo molto nell’amore. Solo che avevo dimenticato l’amore per me stessa, avevo concentrato tutte le mie energie su un ‘noi’ che girava solo intorno a lui. Mi sono un po’ annullata. Non gli do colpe. L’ho fatto per un progetto di coppia in cui non mi sono più riconosciuta. Perdere se stessi per mantenere vivo un rapporto credo sia un prezzo troppo alto da pagare. Non poteva valerne la pena. Ho tentato per un periodo di recuperare perché avevamo una prima crisi importante l’estate scorsa. Poi ci avevamo riprovato fino a renderci conto di avere una progettualità diversa. Quello che rende felice me, non rendeva felice lui. Dovevamo solo rendercene conto. Oggi sono da sola ma sono me stessa. Non ho voglia di alcun nuovo compagno. Mi ero spenta, adesso mi sento viva. Mi sono ritrovata ed è bellissimo darsi un’altra possibilità.

I disturbi alimentari: “Ero arrivata a pesare 44 chili”

Samanta è tornata dimetro nel tempo, raccontando una parentesi dolorosa della sua vita precedente al matrimonio finito, segnata dal rapporto complesso con la bilancia: “Ho sofferto di disturbi alimentari. Non sono stata l’unica ballerina a soffrirne, né sarò l’ultima. Per fortuna, sono riuscita a superarlo soprattutto grazie all’aiuto di mia madre. All’epoca vivevo fuori ma al mio ritorno a casa, mia madre mi ha accompagnato dai dottori e poi, parlandone, mi ha fatto capire che non era la strada giusta. Ero arrivata a pesare 44 chili. Erano pochi ma mi guardavo allo specchio e pensavo di dovere ancora dimagrire. Non so se fosse anoressia ma non avevo più il ciclo mestruale, ero entrata in un pericoloso trip mentale. L’ìmportante è capire cosa c’è dietro, non è mai un fatto solo estetico”. Ad alimentare il suo malessere, ha spiegato, era stata la separazione dei suoi genitori:

Mi pesava la separazione dei miei genitori. Probabilmente non avevo gli strumenti per affrontarla ma fu un periodo difficile. Tra loro c’erano dei contrasti e mia madre ha anche tentato il suicidio. Sicuramente la mia è una famiglia autentica, nel bene e nel male. Ai miei genitori sono molto grata.

L’amore per il figlio 24enne Edoardo: “È il mio orgoglio”

Togni è madre di un 24enne, Edoardo, nato dal legame con il suo primo marito: “Mio figlio è arrivato quando avevo 20 anni e ha rimesso ordine nella mia vita. Dai senso al tempo e il valore alle priorità giuste. Lui è al primo posto. Stare bene, a quel punto, era una responsabilità nei suoi confronti. Quando pensavo di non farcela, mi giravo a guardarlo e capivo che non potevo non farcela, che dovevo battermi fino alla fine. Edoardo è un grande orgoglio per me. È un ragazzo molto serio, determinato, introverso. Si è laureato a luglio in Statistica. Lui è appassionato di matematica, io di arte: due mondi opposti”.