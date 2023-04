Le chiedono di salutare Barbara D’Urso, la gaffe: “Anche Alberto Matano è bravo” L’inaspettata gaffe a Pomeriggio 5 con la signora Dora, ritornata a casa dopo essere stata rinchiusa in una RSA contro la sua volontà: “Saluta Barbara”, fa l’inviata e la signora: “Pure Matano è bravo”.

La storia di Dora, l'anziana signora di Camaiore, rinchiusa in una RSA contro la sua volontà, è finalmente tornata a casa su disposizione del tribunale di Lucca. In diretta a Pomeriggio Cinque, proprio con la dolce amabile vecchietta, è avvenuta una gaffe inaspettata che ha fatto sorridere Barbara D'Urso, come i familiari a casa di Dora. Nel raccontare la sua storia, l'inviata ha esortato la signora a salutare Barbara D'Urso in collegamento. La signora, visibilmente provata dagli ultimi giorni fa: "Barbara? Pure Alberto Matano è bravo". Barbara D'Urso sorride e l'inviata scherza: "Sono tutti bravi".

La risposta di Barbara D'Urso

A quel punto Barbara D'Urso ha cercato di spiegare alla signora Dora che si trova su una rete differente, pur complimentandosi con il suo dirimpettaio in onda su Rai1 con La Vita in Diretta: "No, io di cognome D’Urso, lui di cognome Matano. Si chiama Alberto ed è un mio collega che io stimo moltissimo. Siamo su due rete differenti e sei con me adesso”.

Chi è Dora Piarulli

Dora Piarulli è l'ottantenne di Camaiore che era stata ricoverata in una Rsa contro il suo volere, in provincia di Massa Carrara ad Aulla. L'anziana era seguita da un amministratore di sostegno che aveva deciso che l'anziana non poteva più restare nella sua casa. Era quindi stata portata nella RSA di Aulla, ma lei si rifiutava di rimanere. Era lì da più di un mese e aveva annunciato la volontà di lasciarsi morire, senza mangiare da giorni. La donna è apparsa molto provata. Nelle interviste precedenti aveva continuamente chiesto di voler ritornare a casa sua, in compagnia della sua badante Marina e in compagnia dei suoi gatti. La donna è nata a Corato, in Puglia, nel 1942. Sbarcò negli Stati Uniti a 21 anni, poi si innamorò di Bjarne, un soldato della Marina Militare Danese, da cui ha avuto la figlia Anna. Il soldato, però, era già sposato e ritornò in patria accanto a sua moglie e ai suoi figli.