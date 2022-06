Sallusti contro Giletti: “Non siamo a Ballando con le stelle, scegli da che parte stare” Il confronto tra Massimo Giletti e Alessandro Sallusti prosegue al piccolo trotto dopo le polemiche di una settimana fa, in diretta da Mosca.

Dopo la settimana di passione che ha messo all'indice Massimo Giletti per la sua puntata in diretta da Mosca, arriva – nello stile Giletti – la puntata sequel sul caso. Unico invitato, colui che una settimana fa aveva abbandonato la trasmissione, Alessandro Sallusti. Il giornalista e conduttore di Non è L'Arena cerca di spiegare quella che era la sua posizione, si difende, cita Enzo Biagi e sottolinea: "Ero in Russia, si poteva immaginare che mi trovavo in un posto…" come a dire che la situazione era di tipo ostile. Poi chiede ad Alessandro Sallusti se pensa ancora che il Cremlino sia un palazzo di merda, il direttore responsabile di Libero conferma: "Sì, lo confermo" e prosegue "in quel luogo si sta decidendo di sparare su civili, donne e bambini, ma in un recente passato si sono archittetate le più grandi purghe e pulizie etniche che il mondo ha conosciuto negli ultimi anni. E quindi sì, non è un bel posto. È un posto sporco e che trasuda sangue da tutte le pietre. Farlo passare come una culla di civiltà, è sbagliato".

Il confronto

Il confronto tra Massimo Giletti e Alessandro Sallusti prosegue al piccolo trotto dopo le veementi polemiche di una settimana fa. Massimo Giletti spiega: "Putin ha ammazzato da sempre, purtroppo, forse noi occidentali abbiamo chiuso gli occhi". Sallusti prova a farla breve: "La terza volta che ammazza, gli dico che è uno stronzo". Poi Alessandro Sallusti prosegue: "Continuare a fare quello che stai facendo tu stasera, dicendo, siccome noi abbiamo fatto una porcata in Iraq…". Ma Giletti replica: "Ma questo lo dici tu, io non lo penso, come faccio a pensare una cosa così grave"

Giletti: "Io starò sempre dalla parte dell'Ucraina, ma…"

A quel punto, Alessandro Sallusti affonda e chiede al conduttore di scegliere da che parte stare: "Tu stasera stai dicendo le stesse cose che ci ha detto lei la volta scorsa: voi occidentali avete fatto guerra sporca e allora perché rompete le palle a noi? Ogni volta bisogna scegliere da che parte stare". "Noi non siamo a Ballando con le stelle", aveva detto Sallusti.

Io starò sempre dalla parte dell'Ucraina invasa, ma detto ciò non accetto il pensiero unico americano. Le Borse di venerdì sono crollate e la fatica di arrivare a fine mese si sta avvertendo. Se questa guerra non finisce, finisce male.

"Questa è demagogia", spiega Sallusti.