Russia, la programmazione straordinaria di domenica 25 giugno per seguire gli sviluppi La programmazione cambia per raccontare gli ultimi avvenimenti in Russia: orari e dove seguire tg, straordinari e programmi di approfondimento.

A cura di Daniela Seclì

Mediaset annuncia che seguirà gli avvenimenti in Russia anche domani, domenica 25 giugno, con una programmazione straordinaria. In queste ore, Evgenij Prigozhin, il leader del gruppo paramilitare Wagner, ha dichiarato guerra ai vertici militari russi, annunciando l'intenzione di marciare verso Mosca. La situazione sembrava ormai irrimediabilmente compromessa e la Wagner sempre più vicina a Mosca, poi il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che “Prigozhin ha accettato la proposta di fermare l’avanzata". Dal canto suo, Prigozhin ha comunicato che la Wagner sarebbe tornata indietro "per non spargere sangue russo".

La programmazione Mediaset del 25 giugno: le edizioni straordinarie del Tg5

Con un comunicato, Mediaset ha annunciato la programmazione speciale per tenere aggiornati gli spettatori sugli avvenimenti in Russia e sulla guerra civile sfiorata. Per quanto riguarda gli appuntamenti con l'informazione, su Canale5 sono previste tre edizioni straordinarie del TG5, che andranno in onda alle ore 15:10, alle ore 17:00 e alle ore 18:00.

Diario di Guerra, Speciale Quarta Repubblica e Controcorrente

Anche il palinsesto di Rete4 lascerà spazio all'approfondimento e agli aggiornamenti su quanto sta accadendo in Russia. A partire dalle ore 15:30, infatti, andrà in onda il programma Tg4 – Diario di guerra. In prima serata, invece, Nicola Porro riporterà gli ultimi sviluppi in una puntata speciale di Quarta Repubblica. Ovviamente, i fatti che hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso nelle ultime ore, saranno trattati anche nelle edizioni quotidiane dei tg Mediaset. Infine, nell'access prime time di Rete4, andrà in onda Controcorrente. Anche la trasmissione farà il punto su quanto accaduto in Russia nelle ultime ore, raccontando tutti gli sviluppi che si susseguiranno nella giornata di domani, domenica 25 giugno.