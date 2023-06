Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 3 e domenica 4 giugno in tv I protagonisti del weekend di sabato 3 e domenica 4 giugno in tv: ecco le interviste di Verissimo Le Storie che andranno in onda nel doppio appuntamento e gli ospiti di Mara Venier a Domenica In.

A cura di Gaia Martino

Inizia un nuovo weekend e così anche i salotti televisivi amati dai telespettatori si apprestano ad aprire le loro porte, come ogni settimana. Mara Venier andrà in onda domenica 4 giugno con il suo tradizionale Domenica In, varietà di Rai Uno ricco di ospiti, musica e intrattenimento. Torna anche Silvia Toffanin con il doppio appuntamento con Verissimo – Le Storie: il programma ha selezionato alcune delle interviste più belle della stagione per riproporle sabato 3 e domenica 4 giugno dalle 16.30 su Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

Le interviste a Verissimo Le Storie sabato 3 e domenica 4 giugno

Sabato 2 giugno dalle ore 16.30 Verissimo – Le Storie proporrà tutte le interviste più belle della stagione televisiva del programma conclusasi due settimane fa. Tra le esclusive del primo appuntamento di questo weekend quella a Beppe Vessicchio, il direttore d'Orchestra più famoso della tv italiana. I telespettatori potranno rivivere l'intervista a Rita Pavone, Enrica Bonaccorti, poi il ritratto di famiglia di Juliana Moreira con Edoardo Stoppa e i loro figli.

Domenica andranno in onda le interviste alla cantante americana naturalizzata italiana Romina Power, in studio con il figlio Yari Carrisi Power. Poi il momento d’oro di Elodie e Orietta Berti. E ancora andrà in onda l'intervista a Gerry Scotti nonno bis e il racconto di vita di Amanda Lear.

Gli ospiti di Mara Venier domenica 4 giugno

Domenica 4 giugno l'appuntamento su Rai Uno è con la nuova puntata di Domenica In, il varietà di Mara Venier che intrattiene da anni gli italiani nel giorno di festa della settimana. Stando alle anticipazioni di TvBlog si partirà con lo spettacolo di due personaggi che si sono uniti per un tour, Giorgio Panariello e Marco Masini. Tornerà da zia Mara per una nuova chiacchierata Teo Teocoli, poi Elettra Lamborghini che presenterà il nuovo brano "Elettraton". Domenica ci sarà poi Miranda Martino e il figlio di Domenico Modugno, Massimo Modugno. Per il cinema arriverà in studio Marco Bellocchio, in studio insieme a Enea Sala per parlare dell'ultimo film "Rapito". La puntata si chiuderà con Bruno Venturini.