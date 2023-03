Rudy Zerbi convoca Niveo ma lo congeda dopo pochi secondi, l’allievo sbotta: “Presa per il cu*o” Nel daytime di Amici 22 andato in onda oggi, Niveo si è infuriato con il maestro di canto Rudy Zerbi che lo ha convocato in studio per pochi secondi. “Che presa per il cu*o, non mi vuole. Che gli ho fatto di male?”, lo sfogo dell’allievo.

A cura di Gaia Martino

Gli insegnanti della scuola di Amici di Maria de Filippi hanno convocato gli allievi rimasti in corsa per il Serale per testare il loro talento. Rudy Zerbi ha chiesto di poter vedere Niveo ma una volta in studio con il giovane cantante, dopo l'esibizione durata pochi secondi, lo ha interrotto. "Ok grazie, vai pure a casa", le parole del maestro di canto prima di congedarlo. L'allievo, rientrato in casetta, si è infuriato. Ecco a cosa hanno assistito i telespettato di Canale 5 in questo pomeriggio di mercoledì 8 marzo.

Lo sfogo di Niveo dopo la convocazione di Rudy Zerbi

Rientrato in casetta, Niveo si è sfogato con i suoi compagni d'avventura. "Che presa per il cu*o, mi ha fatto cantare 10 secondi, mi ha stoppato e mi ha mandato in casa". Dopo aver raccontato l'episodio in studio con Rudy Zerbi, l'allievo ha commentato: "Due frasi ho detto, se mi vuoi far cantare, mi fai cantare quelle belle. Se vuoi marcare e mi vuoi cacciare ok, ma se vuoi fare il giudice non mi fai cantare 10 secondi, è una presa per il cu*o". Il cantante ha lamentato il trattamento a lui riservato facendo presente del fatto che non si sia sentito a suo agio: Non mi sono sentito trattato bene. Non è che mi aspettassi altro, ma almeno una canzone intera. Non mi vuole, a me non mi vuole proprio vedere. Che gli ho fatto di male? Perché ho tanti capelli, non lo so".

Gli allievi rimasti in corsa per il Serale

La prossima domenica 12 marzo 2023 è in programma l'ultimo appuntamento con il pomeridiano domenicale del programma, in attesa del Serale in partenza per sabato 18 marzo. La puntata nella quale saranno assegnate le ultime maglie d'oro è già stata registrata lo scorso venerdì 3 marzo: soltanto due degli allievi rimasti in corsa saranno eliminati, mentre i restanti 15 concorrenti voleranno nello studio del talent show, pronti per la prima serata del sabato.