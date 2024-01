Rosy Chin ha violato il regolamento del Grande Fratello, il video dell’intervento dell’autore Nella casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha violato una delle regole basilari. L’autore si è visto costretto a intervenire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Violazione del regolamento al Grande Fratello. Alcuni concorrenti, infatti, sembrano non accettare l'idea di non potersi liberare del microfono a loro piacimento. Ne sa qualcosa Rosy Chin, che più di una volta è stata sorpresa a chiacchierare a bassa voce con il microfono staccato. In queste ore, lo ha rifatto e gli autori hanno ritenuto opportuno intervenire. Vediamo cosa è successo nella casa.

Rosy Chin si confida con Giuseppe Garibaldi senza microfono

Rosy Chin, incurante del regolamento, si è concessa una chiacchierata con Giuseppe Garibaldi senza microfono. I due erano davanti allo specchio, mentre la concorrente si truccava. Rosy ha abbassato la voce riducendola quasi a un sussurro, il volto preoccupato, mentre confidava ciò che la impensieriva al suo compagno d'avventura. Giuseppe la ascoltava con attenzione, quando si è sentita una voce perentoria che arrivava dalla regia: "Rosy! Il microfono". La gieffina, pur avendo udito il rimprovero, ha continuato a truccarsi. Giuseppe, intanto, si è messo le mani davanti alla bocca e le ha sussurrato una parola che sembra essere: "Resistenza". Lei ha replicato: "Non so più come…pur di non pensare, capito?".

Dalla regia rimproverano Rosy Chin: "Il microfono bisogna indossarlo"

Dato che, incurante del precedente rimprovero, Rosy Chin ha continuato a parlare senza microfono, l'autore si è visto costretto a intervenire di nuovo dalla regia: "Allora, ripeto, Rosy il microfono". La concorrente si è precipitata a precisare: "Ce l'ho, ce l'ho", mostrando di averlo lì vicino. Ma l'autore ha giustamente rimarcato che doveva indossarlo. È possibile che dopo mesi trascorsi nella casa siano ancora difficili da applicare le regole basilari? O si tratta di un'astuzia per concedersi delle confidenze che non siano intercettate dall'esterno?