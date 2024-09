video suggerito

Rosa Paola e Xavier ad Affari tuoi: “Se va male non ci sposiamo più”, poi lei piange e De Martino la consola La puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 4 settembre su Rai1 è iniziata con quindici minuti di ritardo per lasciare spazio all’intervista esclusiva al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ha giocato Rosa Paola, concorrente della Basilicata, accompagnata da Xavier, il suo futuro sposo. La coppia ha vinto 30 mila euro. Vediamo tutti i dettagli della puntata condotta da Stefano De Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 4 settembre è andata in onda eccezionalmente alle ore 20:55. Il programma condotto da Stefano De Martino ha avuto inizio con quindici minuti di ritardo per lasciare spazio all'intervista esclusiva al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per fare chiarezza sul caso di Maria Rosaria Boccia, realizzata dal Tg1 di Gian Marco Chiocci. Nella puntata di Affari tuoi del 4 settembre ha giocato Rosa Paola dalla Basilicata con il pacco numero 3 poi cambiato con il pacco numero 12. La concorrente ha avuto modo di giocare dopo 14 puntate da pacchista e si è fatta accompagnare dal futuro marito Xavier. La partita è stata ricca di colpi di scena e di momenti emozionanti. La coppia è prossima alle nozze, i due diventeranno marito e moglie il 21 settembre. Sono riusciti a portarsi a casa 30 mila euro, accettando l'offerta del dottore Pasquale Romano: "Ci unisce qualcosa che va al di là dell'amore, il mutuo". Nel pacco numero 3 c'erano 200mila euro. Nel pacco numero 12 ce n'erano 15mila. Stefano De Martino ha rimarcato come nelle sue puntate, per ora, i concorrenti abbiano sempre portato soldi a casa: "Mi licenzieranno, mi diranno: ‘Senti, si vince troppo con te, te ne devi andare a casa'".

Chi è Rosa Paola, la storia della concorrente della Basilicata e del fidanzato Xavier

Rosa Paola è la concorrente della Basilicata che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 4 settembre. È originaria di Potenza. Nella vita fa la biotecnologa: "Un misto fra una biologa e un tecnico di laboratorio, quindi una biologa che sta molto in laboratorio e fa diversi tipi di analisi, personalmente mi occupo di genetica vegetale". Si è fatta accompagnare dal fidanzato Xavier, che nella vita fa il farmacista. Quindi ha raccontato come è iniziata la loro storia d'amore:

Mia sorella è sposata con suo fratello. Siamo due sorelle con due fratelli. In città lo avevo già notato quando avevamo 20 anni. Con un nome così strano non pensavo fosse di Potenza. Lo vedo e scherzando con le amiche dicevo: "Quel ragazzo me lo sposo perché è troppo alto e troppo bello". Mio cognato Egidio diceva di volermi fare conoscere suo fratello. Io gli dicevo che non ero interessata. Poi mi è arrivata una richiesta sui social di Egidio e aveva una foto con lui. Ho detto: "Allora è arrivato il momento di farmelo conoscere". Gli sono piaciuta anch'io. Sono passati 12 anni.

Non è tutto, il 21 settembre diventeranno marito e moglie. Previsti 170 invitati al ricevimento. Rosa Paola ha spiegato: "Tra 17 giorni ci sposiamo, immagina quanta agitazione ho. Lui ha detto: "Vediamo come va, altrimenti non mi presento", allora il primo pacco sceglilo tu Xavier". C'è stato anche un momento di commozione. Rosa Paola ha raccontato con gli occhi che si riempivano di lacrime:

Ho studiato canto e ho fatto i provini di Amici l'anno dopo di te Stefano. Il mio cavallo di battaglia? C'è una canzone che collego al mio papà che è lassù…già comincio a piangere. Eppure sentire di Elisa. Scusate l'emozione.

Stefano De Martino l'ha consolata: "Papà è qui con noi, è dentro di te". Rosa Paola ha cantato visibilmente commossa, poi ha commentato: "Piango. Lui mi ha sempre voluta sorridente".

Affari tuoi, Rosa Paola ha vinto 30mila euro nella puntata del 4 settembre

Vediamo come è andata la partita di Rosa Paola. Xavier ha scelto come primo pacco il numero 17, come i giorni mancanti al matrimonio. Purtroppo conteneva 75mila euro. I pacchi seguenti contenevano 5mila euro e 300mila euro. Rosa Paola ha commentato: "Mi sa che Xavier non si presenta al matrimonio". Poi hanno pescato i pacchi contenenti 50 euro, 75 euro, 5 euro. Il dottore Pasquale Romano, ribattezzato da Stefano De Martino "Pasqualo", ha offerto 31mila euro. Nei tre pacchi successivi hanno pescato 20 euro, 200 euro, 50mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma la coppia ha rifiutato. Così i due hanno aperto altri tre pacchi che contenevano 1 euro, 100 euro e 10 euro. Il dottore ha offerto 41 mila euro, ma la coppia ha rifiutato sebbene con qualche titubanza:

Abbiamo deciso di costruire casa nella vigna del nonno. Abbiamo iniziato a costruire questa casa dal nulla. 41 mila euro ci permetterebbero di dare un buon contributo a questo nostro grande sogno.

Poi, hanno aperto un solo pacco che conteneva zero euro. Il dottore ha offerto il cambio e hanno accettato. Hanno lasciato il pacco numero 3 per prendere il pacco numero 12, perché si sono fidanzati nel 2012, 12 anni fa, il 12 è il compleanno di Xavier, il camerino era il numero 12 e si sposano il 21 settembre (12 al contrario). Purtroppo per loro il pacco numero 3 conteneva 200mila euro. Poi, hanno pescato il pacco da 500 euro. Il dottore ha offerto 30mila euro. A questo punto, la coppia ha deciso di accettare l'offerta. Nel pacco numero 12 c'erano 15mila euro.