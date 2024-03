Speciale di Un giorno in pretura: stasera va in onda “Rosa e Olindo, l’ultima sentenza” Riapre il processo sulla strage di Erba a Brescia e Un giorno in Pretura stasera 1 marzo 2024 propone in prima serata su Rai3 una puntata speciale dal titolo: Rosa e Olindo, l’ultima sentenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Riapre il processo sulla strage di Erba a Brescia e Un giorno in Pretura stasera 1 marzo 2024 propone in prima serata su Rai3 una puntata speciale dal titolo: Rosa e Olindo, l'ultima sentenza. Nella puntata speciale saranno sottolineati tutti i punti più controversi che sono alla base della richiesta di revisione. È da escludere che ci possano essere immagini nuove dei due a processo, considerato che hanno chiesto alla Corte di Brescia di non essere inquadrati, ma saranno solo ammesse le immagini dell'aula.

La condanna all'ergastolo e i nuovi elementi per la revisione del processo

La condanna all'ergastolo di Rosa Bazzi e Olindo Romano è avvenuta per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006 che portò a quattro morti, tra cui un bambino di soli due anni, e un ferito grave. I legali della coppia hanno nuove prove che possono dimostrare che la coppia è stata vittima del più grave errore giudiziario della storia italiana. L'avvocato dello Stato ha dichiarato che gli elementi per la richiesta di revisione del processo, come il presunto deficit mentale di Rosa Bazzi e le confessioni poi ritrattate di Olindo Romano, sono da considerarsi "manifestatamente inamissibili".

La reazione di Azouz Marzouk e la decisione finale

Azouz Marzouk, il marito di una delle vittime, ha espresso emozione per la possibilità di una revisione del processo, sostenendo che lui e la sua famiglia sono innocenti. Ha anche chiesto di abbandonare la teoria del coinvolgimento nella droga, che sta causando problemi nel suo tentativo di trovare lavoro in Italia. La strage di Erba, avvenuta l'11 dicembre 2006, ha visto la morte di diverse persone, tra cui una giovane madre e suo figlio. Inizialmente, Marzouk era stato erroneamente sospettato dell'eccidio. I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi stanno mettendo in discussione numerosi aspetti del processo e, adesso, la decisione finale spetterà ai giudici di Brescia.