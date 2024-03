Perché il Grande Fratello non va in onda stasera: quando tornano le nuove puntate con Alfonso Signorini Il Grande Fratello non va in onda stasera, mercoledì 6 marzo 2024, per lasciare spazio allo show di Michelle Hunziker. Alfonso Signorini cambia di nuovo programmazione: torna con il secondo appuntamento settimanale giovedì 7 marzo, in prima serata su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello non va in onda stasera, mercoledì 6 marzo, per lasciare spazio a Michelle Impossible and Friends, il one woman show di Michelle Hunziker in partenza da questa settimana. Il reality di Alfonso Signorini cambia ancora programmazione e sposta il secondo appuntamento settimanale al giovedì. Intanto, si prepara alla finale la cui data non è stata però ancora annunciata.

Perché il Grande Fratello non va in onda oggi

Il Grande Fratello lascia la prima serata di Canale 5 del mercoledì sera per dare spazio a Michelle Impossible And Friends, lo show di Michelle Hunziker in partenza da questa settimana con tanti ospiti e la partecipazione di Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice. Alfonso Signorini cambia quindi programmazione per il secondo appuntamento settimanale con il reality da lui condotto, evento già verificatosi nel corso dell'edizione. Da questa settimana non andrà più in onda il mercoledì, bensì il giovedì sera. Resta invariato, invece, l'appuntamento del lunedì sera.

Quando ci sarà la prossima puntata del GF con Alfonso Signorini

La prossima puntata del Grande Fratello con Alfonso Signorini alla conduzione è in programma per giovedì 7 marzo 2024, in prima serata su Canale 5. La finale del reality, intanto, si avvicina: la data dell'ultima puntata del programma non è stata ancora annunciata, ma il primo finalista, Beatrice Luzzi, sì. Il prossimo appuntamento non dovrebbe decretare un nuovo finalista, bensì vedrà un'eliminazione: uno tra Anita Olivieri, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Simona Tagli sarà costretto ad abbandonare la casa di Cinecittà e interrompere il lungo percorso a pochi passi dalla finale. Nella nuova puntata si parlerà inoltre delle nuove vicende e dinamiche nate negli ultimi giorni.