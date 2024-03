Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 4 marzo: 7 concorrenti in nomination La puntata del Grande Fratello del 4 marzo 2024 si è conclusa senza alcuna eliminazione. Anita Olivieri ha perso al televoto: è volata dunque al prossimo televoto eliminatorio. Con lei altri sei concorrenti, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo 2024. Il televoto serviva a decretare il secondo candidato all'eliminazione: ad avere la peggio è stata Anita. Nel corso della puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, Marco Maddaloni è rientrato nella casa per comunicare la sua decisione di abbandonare il gioco, poi sono andati in scena i confronti tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti e tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. A finire in nomination sette concorrenti: Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona.

Nessun eliminato nella puntata del 4 marzo 2024

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo, nessun concorrente è stato eliminato. Il televoto che vedeva sfidarsi Anita Olivieri, Simona Tagli e Perla Vatiero serviva a decretare il secondo concorrente candidato all'eliminazione dopo Massimiliano Varrese. La meno votata dal pubblico da casa è stata Anita Olivieri. Queste le percentuali

Anita Olivieri 17%

Perla Vatiero 37%

Simona Tagli 46%

Chi sono i concorrenti in nomination

Nel corso della puntata, si sono svolte le tradizionali nomination. Simona ha nominato Greta che ha ricambiato la nomina. Federico ha nominato Simona, Massimiliano ha fatto invece il nome di Letizia. Anche Grecia, Paolo, Alessio hanno nominato Simona. Beatrice ha fatto il nome di Grecia. Letizia, Rosy e Giuseppe hanno nominato Simona, mentre Perla ha nominato Federico. Hanno chiuso il momento nomination Sergio e Anita che hanno fatto ancora il nome di Simona. A finire al televoto, quindi, Anita, Federico, Grecia, Greta, Letizia, Massimiliano e Simona.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 4 marzo 2024

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 4 marzo, Marco Maddaloni ha abbandonato il Grande Fratello. Massimiliano Varrese ha avuto modo di riabbracciare la sorella Monica. Inoltre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire una questione che ha tenuto banco negli ultimi giorni: Perla Vatiero, Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti hanno usato un linguaggio in codice. Questo è stato uno dei temi del faccia a faccia tra Perla e Mirko Brunetti. Tra lacrime e accuse reciproche, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi hanno parlato di nuovo della crisi della loro amicizia. Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares hanno avuto un acceso confronto.