Romina vince 33mila euro e parla al telefono col Dottore: “Il mio pacco vale più di centomila?”

Nella puntata di Affari Tuoi del 9 settembre, Romina di Cagliari ha accettato l’offerta di 33mila euro dopo aver cambiato pacco, scoprendo che nel suo conteneva 200mila euro. Il nuovo ballo per gli zero euro e la sorpresa: la concorrente ha parlato al telefono col Dottore.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 9 settembre, è stata Romina da Cagliari, 49 anni e mamma di Eleonora. La concorrente sarda ha giocato accompagnata dal fratello Riccardo, di 53 anni, portando a casa 33mila euro, cifra offerta dal Dottore dopo un cambio di pacco strategico. Il suo pacco originale, il numero 17, conteneva zero euro, ma quello finale, il numero 18, nascondeva purtroppo 200mila euro. L'oggetto misterioso della serata era la riproduzione della maschera dei Mamuthones, tipica del folklore sardo.

La partita di Romina ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con il pacco numero 17 e i primi tiri hanno dato segnali misti: 10mila euro dal Molise, seguito da piccole cifre come 10 euro dalla Sicilia e 20 euro dal Trentino Alto-Adige. La situazione si è complicata quando sono stati eliminati 100mila euro dal Lazio, 200 euro dalla Lombardia e 50mila euro dalla Basilicata nell'ultimo tiro prima della prima offerta del Dottore. Il Dottore ha proposto un cambio, rifiutato dalla concorrente, che ha proseguito eliminando 500 euro dalla Puglia e 50 euro dall'Umbria. Il momento più divertente è arrivato con l'apertura del pacco del Piemonte (numero 9), che ha rivelato Gennarino, il cane mascotte del programma. A questo punto è arrivata la prima offerta economica: 33mila euro, prontamente rifiutata.

La partita è proseguita con l'eliminazione di 1 euro e 30mila euro. Con una situazione che vedeva tre pacchi blu contro ben cinque rossi più il pacco nero, le possibilità sembravano interessanti. Il pacco della Calabria ha rivelato l'oggetto misterioso, i Mamuthones, aumentando le speranze della concorrente. Il Dottore ha quindi offerto 40mila euro, ma Romina ha rifiutato. A questo punto, la concorrente si è affidata ai ricordi di famiglia, pensando al 1913, data di nascita delle sue due nonne, e ha chiamato il numero 13 "al grido di viva la famiglia". Il pacco conteneva il pacco nero con 50mila euro.

Il finale di Romina: il cambio fortunato e l'offerta accettata

Dopo il rifiuto di un cambio proposto dal Dottore, sono stati eliminati 75mila euro dalla Liguria (pacco 7). Restavano in gioco 0, 100, 15mila, 20mila, 200mila e 300mila euro, con probabilità ancora elevate. Il Dottore ha offerto nuovamente 33mila euro, ma Romina ha rifiutato. Il colpo più duro è arrivato con l'eliminazione dei 300mila euro dal pacco 14. Dopo due passi falsi consecutivi, il Dottore ha offerto il cambio che questa volta è stato accettato. Romina ha preso il pacco numero 18, scoprendo che il suo pacco originale conteneva zero euro.

L'uscita dello zero ha inaugurato la nuova stagione di balli con "Oh Ma" di Rocco Hunt e Noemi, un momento di festa che ha coinvolto tutto lo studio. A questo punto, Romina ha accettato l'offerta del Dottore di 33mila euro. La scelta si è rivelata strategicamente corretta dal punto di vista del gioco: se avesse rifiutato l'offerta, avrebbe fatto il "tiro perfetto" perché nel pacco successivo c'erano solo 100 euro. L'obiettivo a quel punto sarebbe stato cercare i 200mila euro, e chiamando il pacco numero 6 avrebbe trovato 15mila euro.

Tra 20mila e 200mila euro rimasti, Romina ha parlato direttamente con il Dottore, che le ha spiegato: "Il pacco vale più di centomila euro". Purtroppo, alla fine è stato rivelato che nel suo pacco finale c'erano proprio i 200mila euro.