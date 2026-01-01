“Rocco Hunt in diretta a L’anno che verrà” ma il palco è vuoto e lui è a Reggio Calabria: cosa è successo davvero

Rocco Hunt è stato tra i protagonisti del Capodanno di Rai1. L’artista, però, era contemporaneamente sul palco de L’anno che verrà di Marco Liorni e in concerto a Reggio Calabria. Ecco cosa è successo.

Rai1 ha affidato la notte di Capodanno a Marco Liorni e alla musica del programma L'anno che verrà. Il concertone ha vinto la gara degli ascolti con 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share. Non tutti gli artisti saliti sul palco, tuttavia, si sono esibiti in diretta. È il caso, ad esempio, di Rocco Hunt. La performance a cui abbiamo assistito da casa, era stata registrata qualche ora prima.

Rocco Hunt a L'anno che verrà: la seconda esibizione era registrata. Il concertone di Rai1 si è tenuto a Catanzaro e in tanti si sono recati in piazza anche con la convinzione di assistere a un'esibizione dal vivo di Rocco Hunt. Quando, intorno alle 23:30, è arrivato il momento di assistere alla seconda performance del cantante, però, gli spettatori si sono ritrovati davanti un palco vuoto e un grande schermo che proponeva le immagini dell'esibizione. Lui, in carne e ossa, non c'era. Su TikTok e su X abbondano i video realizzati da coloro che erano in piazza a Catanzaro e che inquadrano il palco deserto mentre Rocco Hunt canta la canzone Ti volevo dedicare. Ma cosa è successo?

Rocco Hunt in concerto a Reggio Calabria. In realtà, si è trattato di una questione tecnica. Rocco Hunt, infatti, era atteso a Reggio Calabria per il concerto di fine anno. Si è esibito in piazza Indipendenza dopo lo scoccare della mezzanotte. Secondo quanto riporta il sito ReggioTv, già da tempo Rocco Hunt aveva preso accordi con il Comune di Reggio Calabria per esibirsi tra le ore 00:30 e le 2:00. La proposta di partecipare al concerto del Capodanno di Rai1 sarebbe giunta solo in un secondo momento. E così, per salvare capra e cavoli, si è deciso di ricorrere a uno stratagemma.

Intorno alle ore 21:30, Rocco Hunt si è esibito in diretta sul palco di Catanzaro, sia da solo che con Clementino. Poi, il cantante è partito per Reggio Calabria. Quando, alle ore 23:30, Marco Liorni ha annunciato di nuovo Rocco Hunt a L'anno che verrà, è stata trasmessa una performance che era stata registrata durante le prove generali che si sono tenute il 30 dicembre. Da casa era difficile accorgersene, perché gli spettatori hanno visto il cantante a tutti gli effetti sul palco, ma i presenti si sono resi conto di stare assistendo a delle immagini che scorrevano su uno schermo e, smartphone alla mano, hanno svelato il mistero dell'ubiquità di Rocco Hunt. Quindi, ricapitolando: