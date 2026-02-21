Roberto tradisce la moglie tre volte e tenta C’è posta per te: “Dopo essere venuto qui, mi manca solo la luna”

Roberto ha tradito sua moglie Valentina, lasciandola per tre volte per vivere con un’altra donna. Cerca di riconquistarla perché ha capito che è lei l’amore della sua vita, ma pur provando dei sentimenti lei non riesce a credergli.

La prima storia della puntata di sabato 21 febbraio di C'è Posta per te è quella di Roberto che vorrebbe recuperare il rapporto con sua moglie Valentina. L'ha lasciata per tre volte e ogni volta è andato a vivere con un'altra donna con cui aveva iniziato una storia.

Roberto e la dichiarazione a Valentina

Maria De Filippi racconta la storia di Roberto che vorrebbe riconquistare sua moglie dopo un periodo turbolento in cui insicuro sui suoi sentimenti, dopo aver conosciuto un'altra donna, ha messo in atto un vero e proprio andirivieni sentimentale, iniziando un'altra storia d'amore, lasciando la moglie, ma poi tornando da lei ogniqualvolta si rendeva conto di provare ancora un sentimento. Ad accettare l'invito, mandato anche ai genitori della moglie, è solo Valentina. Ed è a lei Roberto si rivolge dicendo:

Scusa. Scusa se ti ho ferito, se ti ho tradito, se ti ho fatto male e ti ho lasciata sola. Sai, nella nostra storia io sono sempre stato la parte forte, quello trascinatore, ho cercato sempre di fare tutto, per te, per i tuoi genitori, per il lavoro, a volte avrei voluto magari anche io bisogno di un supporto, una spalla forte su cui contare, avrei voluto anche io la tuya forza e invece mi è mancata. L'ho trovata in un'altra donna e ho sbagliato. Non c'è una giustificazione, perché gli errori costano, so che ti ho deluso e che non ti saresti mai aspoettata da me tutto questo, so che qyesti errori non hanno più spazio, perché so quanto vali nella mia vita e niente al mondo vale quanto te. Mi manchi, tanto, perché ti amo tanto, quanto tu non credi più. So che niente al mondo può portarmi via da te e da Vittoria, che è il regalo più grande che tu potessi farmi. Perdonami.

Maria De Filippi prende parola e rivolgendosi alla sua ospite dice: "Tutti pensano che quando uno perdona è debole, ma io credo che invece tu abbia avuto tanta forza, vuol dire sapere che forse c'è una possibilità e provare a darsela". Valentina racconta che la terza volta in cui lei e Roberto si sono separati non si aspettava che lui tornasse dall'altra donna:

Quest'ultima volta ci siamo lasciati perché abbiamo capito che non c'era più collante. Io ho il cuore compromesso, i sentimenti compromessi, e lui mi disse "il filo si è spezzato, sentimenti non ne ho più" quindi decidemmo di chiudere, però pensavo che stesse da solo. L'altra la conosco, era una cliente del bar, lavora vicino al bar, ce l'ho proprio lì. Per me lei già c'era da un tempo, quando non stavamo andando d'accordo evidentemente lui stava andando già da lei.

Lui cerca di convincerla, di farle capire che stavolta i suoi sentimenti sono reali, ma Valentina è titubante: "Io mi sono bloccata, l'ho detto anche a lui. Non lo so cosa provo, sono tanto ferita, soprattutto quest'ultima volta. Se l'ultima volta mi ha detto che non si sentiva a suo agio a casa con lei e hai detto a me che un filo si era spezzato, come faccio a crederti". Roberto, quindi, risponde: "Come faccio a venire qui e a non farmi credere? Mi sono comportato di conseguenza, sono rimasto solo dai miei, ho visto come sono andate le cose e ho scritto alla redazione". De Filippi, quindi, prova a chiedere a Roberto cosa gli dà la certezza che stavolta sarà diverso:

Quando tu cerchi andare avanti in un contesto, perché ti dai delle colpe, dici che hai sbagliato, c'è dolore anche se pensi di aver scelto una cosa diversa, cerchi di fare una vita diversa, magari vedo lei che esce e vado in tilt, accompagno la bambina e non vorrei accompagnarla perché la dinamica è brutta non mi piace. Sto dicendo avanti a tutto il mondo che la amo, dopo essere venuto qui devo andare solo sulla luna. Abbiamo raccontato due macro eventi, quando ero piccolino l'ho conosciuta e mi sono innamorato di lei, e quello che è successo adesso. Alla fine di questi bui, l'unica luce è lei, perché è lei che torno a scegliere, come successe nel 2016 è successo adesso.

Valentina non vuole aprire la busta

Valentina, però, non ce la fa e ribadisce la sua convinzione e nuovamente spiega a Maria De Filippi: "Adesso io faccio fatica a credergli. Non mi aspettavo questo gesto, per me è un grande gesto, ho pensato che fosse uno scherzo. Ho il cuore bloccato, ti ho detto di aver bisogno di tempo, che devo ritrovare me e tu devi ritrovare te. Credo ci voglia proprio tempo, quando è rientrato a casa dopo un po' andava in tilt. Che ne sai se sei sicuro?". Roberto, quindi, continua:

Il giorno del nostro anniversario di matrimonio ero davanti alla chiesa, perché io credo che si possa recuperare. So di aver violato un sacramento in cui ho creduto, in cui ancora credo. Ma io non ti ho mai abbandonato, ho tentato la cosa più grande che potessi fare, non è convincerti è crederci.

Maria De Filippi, quindi, chiede se vuole aprire la busta: "Non ce la faccio adesso. Io sono bloccata, te l'ho detto, faccio fatica un po' a tutto. Vittoria non deve essere il nostro collante, dobbiamo essere io e te". Roberto è deluso, ma Maria gli fa comprendere che in realtà Valentina vuole solo tempo e spera che lui possa concederglielo.