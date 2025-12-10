Roberto Benigni stasera su Rai 1 racconta Pietro – Un uomo nel vento: cosa vedremo in tv

Questa sera su Rai1 andrà in onda lo speciale Pietro-Un uomo nel vento, l’intenso monologo di Roberto Benigni girato in Vaticano, in occasione del Giubileo che sta per chiudersi. Il regista parla con trasporto della figura di Pietro, della sua umanità e del ruolo che ha dovuto ricoprire.

Questa sera, mercoledì 10 dicembre, Roberto Benigni torna con una prima serata su Rai1, nello spettacolo Pietro – Un uomo nel vento, prodotto da Vatican Media e Stand by me, che andrà in onda dalle 21:30, anche su Rai Radio 3 e RaiPlay. Si tratta di un vero e proprio evento, registrato a Città del Vaticano, in cui l'attore e regista parlerà dell'uomo a cui Gesù Cristo affidò la sua Chiesa, in occasione del Giubileo che sta per chiudersi.

Roberto Benigni racconta Pietro su Rai 1: il monologo

In un monologo appassionante e intenso, Roberto Benigni delinea la figura di Pietro, raccontandone la vita, mostrandone l'umanità. Dopo l'ottimo riscontro da parte del pubblico avuto da Dieci Comandamenti, il regista parla nuovamente di scritture, provando ad attualizzarle e accorciando le distanze tra le figure che hanno segnato la storia del Cristianesimo e noi. Pietro è descritto come un uomo che commette errori, che seppur con timore, segue un disegno più grande, divenendo l'uomo su cui costruire la Chiesa, il primo Papa.

Il racconto parte, ovviamente, dall'incontro con Gesù, passando per quegli avvenimenti che l'hanno reso il primo e più fedele proselite del figlio di Dio, mettendo in evidenza come la sua storia sia stata quella di un uomo, come tanti, chiamato a sostenere un ruolo di enorme importanza, che lo ha portato a subire enormi sofferenze: la persecuzione, la prigionia, il martirio. In una commistione di storia e poesia, Benigni finisce col parlare anche di ciò che di innovativo ha portato Gesù con il suo verbo: l'amore, il perdono e l'uguaglianza tra gli individui.

Dove vedere Roberto Benigni in diretta e in streaming

Lo speciale "Pietro – Un uomo nel vento" oltre ad andare in onda mercoledì 10 dicembre 2025, dalle 21.30 su Rai 1, sarà visibile anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.