All’Eredità la Ghigliottina di Roberto Benigni, Marco Liorni: “Ci segue, gli abbiamo chiesto di idearne una”

Quella di stasera, all'Eredità, è stata una "Ghigliottina speciale". Il gioco finale del game show di Marco Liorni in onda nel pre serale di Rai 1, questa sera di mercoledì 10 dicembre, è stata ideato e scritto da Roberto Benigni. Lo ha rivelato il conduttore prima di dare il via a Lodovica, campionessa della serata, di accedere all'ultimo step valevole per vincere il montepremi da 180mila euro. "Questa sera ghigliottina speciale firmata da Roberto Benigni. Stasera ci sarà in onda una serata evento dedicata a San Pietro, e quando l'abbiamo saputo gli abbiamo chiesto una Ghigliottina scritta da lui che ogni tanto ha la bontà di seguirci. Da appassionato di Ghigliottina, l'ha scritta", ha dichiarato Marco Liorni prima di dare qualche anticipazione sullo spettacolo evento in onda stasera, in prima serata su Rai 1.

La campionessa della serata, Lodovica, ha giocato per 90mila euro e ha dovuto indovinare la parola con i seguenti indizi: Roma, Villa, Mandare, No!, Viva. Purtroppo non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi raggiunto. Sul suo biglietto ha scritto Re, ma la parola corretta era Mamma. "In una serata così speciale, ha scelto la parola più bella del mondo", ha commentato Marco Liorni prima di chiudere la puntata e dare la linea al Tg1 delle 20.

Come anticipato da Marco Liorni all'Eredità, questa sera dalle 21.45 su Rai 1, in onda su Rai Radio 3 e in streaming su RaiPlay, va in onda lo spettacolo Pietro, un uomo nel vento di Roberto Benigni, in scena dal cuore di Città del Vaticano. Il celebre attore, comico e sceneggiatore premio Oscar, con il suo monologo racconta la vita dell'apostolo di Gesù che viene considerato primo Papa dalla Chiesa cattolica. Venne nominato capo dei dodici apostoli e promotore di quel movimento che sarebbe poi divenuto la prima Chiesa cristiana. La serata evento è stata decisa anche in occasione del termine del Giubileo.