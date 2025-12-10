Roberto Benigni conduttore del Tg1 per una sera, il lapsus sul Papa: “Ringrazio la direzione e Papa Francesco”

Un momento di televisione destinato a restare nella storia quello andato in onda il 10 dicembre su Rai1, quando Roberto Benigni ha preso momentaneamente il posto di Emma D'Aquino alla conduzione del Tg1: "Lei non sa che onore mi fa". Tradito dall'emozione, l'attore ha sbagliato il nome del Papa.

La gag di Roberto Benigni in conduzione e il lapsus sul Papa

Roberto Benigni è stato ospite al Tg1 – nell'edizione delle 20 condotta da Emma D'Aquino – per promuovere il suo spettacolo Pietro – Un uomo nel vento, in onda su Rai 1 il 10 dicembre in prima serata. Dopo aver parlato di fede con il suo stile inconfondibile, l'attore ha deciso di chiedere alla giornalista se potesse concedergli qualche minuto in conduzione al suo posto.

"Lei mi deve dare la gioia di farmi sedere lì per un secondo, lei non sa che onore mi fa", ha detto a Emma D'Aquino. Benigni ha spiegato che quello di condurre il Tg di Rai1 era il suo sogno "fin da quando ero piccolo". Poi, ha improvvisato un discorso di chiusura del telegiornale, facendo un piccolo errore sul nome del Papa, probabilmente tradito dalla forte emozione: "Questa sera ci sarà lo spettacolo di Benigni che a me piace molto, voglio bene da morire a tutti gli italiani, ringrazio Papa Francesco, la direzione e la signora D'Aquino che stimo tanto". La linea, poi, è passata ai Cinque Minuti di Bruno Vespa, mentre il filmato che riprende il momento ha fatto in poco tempo il giro dei social.

Perché l'attore è intervenuto al Tg1

Benigni era in studio per presentare Pietro – Un uomo nel vento, il monologo dedicato alla figura dell’apostolo che Rai1 ha trasmesso in prima serata per celebrare il Giubileo ormai alle battute finali. Nel corso dell’intervista, l’attore ha raccontato anche un momento privato vissuto con Papa Leone XIV: "Gli ho mostrato un estratto dello spettacolo. Prima sorrideva, poi si è commosso e ha detto: ‘Lo voglio vedere tutto'". Un incontro che Benigni ha definito quasi emozionante quanto il suo legame con San Pietro, al centro del monologo: "Mi sono innamorato di lui. È umano, sbaglia, è impulsivo, si arrabbia. È l’amico più fragile, e proprio su di lui Gesù ha costruito la Chiesa". Un racconto pieno di devozione e ironia, nel più puro stile Benigni, che ha fatto da cornice alla sua inattesa incursione dietro la scrivania del telegiornale.