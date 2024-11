video suggerito

Robertino e Stefania e la partita sfortunata ad Affari Tuoi, De Martino lancia un pacco fuori dallo studio I protagonisti della puntata di Affari Tuoi del 21 novembre si rivela essere particolarmente sfortunata. In segno di solidarietà nei confronti dei concorrenti Robertino e Stefania, Stefano De Martino lancia un pacco fuori dallo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Affari Tuoi del 21 novembre Robertino, professione autista di camion, gioca per la Toscana insieme a sua moglie Stefania. Sposati da 20 anni, hanno un figlio. Il primo tiro va a segno e la coppia elimina il pacco che contiene 100 euro. Il secondo, tuttavia, smorza l’entusiasmo perché ad andare via è il pacco da 300mila euro.

La protesta di Stefano De Martino

La prima offerta ricevuta dalla coppia è pari a 25 mila euro che i due decidono di rifiutare. Purtroppo, pochi istanti dopo, ad andare via sono i pacchi più importanti rimasti in gioco: quello di 100mila euro e 200mila euro. La regia decide di prendere in giro Robertino il cui tiro viene accolto dalla canzone “Io me ne andrei” di Claudio Baglioni. Il dottore Pasquale Romano decide di infierire e propone alla coppia 8 tiri e un cambio. “Questa è cattiveria”, è il commento di Stefano De Martino, “Abbiamo stabilito un record nella storia di Affari Tuoi”. In effetti, il conduttore non riesce a contenere lo sgomento tanto da lanciare un pacco fuori dallo studio. Si tratta del numero 13 che conteneva gli ultimi 30 mila euro rimasti in gioco.

La partita sfortunata di Robertino e Stefania

Il record, in effetti, la coppia riesce a stabilirlo lo stesso: nel giro di 15 minuti Robertino e la moglie eliminano tutti i pacchi blu in gioco. Per il dottore, al telefono con il conduttore, si tratta di una puntata “senza precedenti in sfortuna”. “Lei è sadico”, è il commento del padrone di casa. Si prosegue con la Regione fortunata. De Martino non dispera: “Da quanto abbiamo cominciato, ci è capitato per due volte di andare a casa con 100mila euro vinti al primo colpo. Se accade stasera, si tratta del colpo più grosso nella storia della televisione”. “Che jella”, commentano i due quando Stefano riepiloga l’andamento della puntata. De Martino si dice d’accordo: “Questa sera il tritacarne non ha mai lavorato. Ha tritato una sola offerta”. La serata, purtroppo, non migliora e i due perdono anche alla Regione fortunata e tornano a casa senza alcun premio.