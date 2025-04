Roberta Capua: “I giudici di MasterChef sono stati tremendi con noi vip”, poi l’aneddoto su Fabrizio Frizzi

video suggerito

Roberta Capua è ospite insieme a Rita Forte di Citofonare Rai2. Nel corso della puntata in onda domenica 27 aprile, alla conduttrice viene chiesto di parlare della sua esperienza come concorrente (e vincitrice) di Celebrity MasterChef Italia e del legame con Fabrizio Frizzi. Nel ricordare il collega scomparso nel 2018, anche Paola Perego rivela un retroscena del loro rapporto.

Roberta Capua: "Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo sono stati tremendi"

Nel 2017 Roberta Capua si aggiudicò il titolo di vincitrice della prima edizione di Celebrity MasterChef Italia. A Paola Perego racconta l'esperienza nello show e il trattamento che venne riservato ai concorrenti vip (tra questi Mara Maionchi, Filippo Magnini e Maria Grazia Cucinotta) nel programma. "Non mi aspettavo di vincere, è stata un'esperienza bellissima. Per chi ama cucinare, entrare in quel posto con quella dispensa… – spiega Capua – Quell'anno c'erano Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, molti pensavano che per il fatto che noi non fossimo concorrenti della versione classica ci sarebbe stato un occhio di riguardo. Invece no, sono stati tremendi, implacabili". E ancora, parlando dei giudici: "Non li abbiamo mai incontrati durante le registrazioni. Ci giudicavano come se fossimo degli chef, molto severi".

Roberta Capua: "Non riesco a cancellare i messaggi di Fabrizio Frizzi"

In studio viene mandato in onda un video di Fabrizio Frizzi al fianco di Roberta Capua in cui riproponevano una scena del film Via col vento:

È un ricordo bellissimo di Fabrizio che portiamo tutti nel cuore. Fabrizio mi ha invitato in quasi tutte le edizioni di Miss Italia, ci divertivamo a fare questi siparietti con una grande ironia e con grande affatto. Ridevamo tantissimo nel dietro le quinte all'idea di fare Rossella O'Hara e Rhett Butler.

Capua sottolinea la grande gentilezza di Frizzi: "Non riesco ancora a cancellare i suoi messaggi dal telefono". E Paola Perego: "Anche io li ho tutti, ho sia i messaggi che il suo numero ancora salvato".